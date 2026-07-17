หุ้นปิดบวก 3.75 จุด แกร่งกว่าภูมิภาค กลุ่มโรงไฟฟ้า-พลังงานนำ จับตาแรงขายแบงก์หลังประกาศงบสัปดาห์หน้า

SET ปิดที่ 1,639.04 จุด เพิ่มขึ้น 3.75 จุด (+0.23%) มูลค่าซื้อขาย 91,803.80 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ แกร่งกว่าภูมิภาค แม้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถูกขายทำกำไรตามหุ้นเทคโลก แต่มีแรงซื้อ GULF นำกลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มพลังงานที่รับอานิสงส์ราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูง กลุ่ม Defensive กลุ่ม Value แนวโน้มสัปดาห์หน้าน่าจะชะลอความร้อนแรง กลุ่มแบงก์จะประกาศงบไตรมาส 2/69 ต้นสัปดาห์ เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลาง ให้แนวต้านที่ 1,650-1,660 จุด แนวรับที่ 1,610 จุด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ เคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,639.87 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 1,628.60 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 215 หลักทรัพย์ ลดลง 252 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 191 หลักทรัพย์
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล , CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยแกว่งไซด์เวย์ แข็งแกร่งดีกว่าภูมิภาค แม้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีแรงขายทำกำไรตามกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีโลก แต่มีแรงซื้อหุ้น defensive หุ้น value กลุ่มโรงไฟฟ้า นำโดย GULF กลุ่มพลังงาน ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวระดับสูง ขณะที่กลุ่มแบงก์ ยังไปได้ แต่ระวังอาจมีแรงขายเนื่องจากสัปดาห์หน้าช่วงต้นจะประกาศงบไตรมาส 2/69
แนวโน้มสัปดาห์หน้าน่าจะชะลอตัว กลุ่มแบงก์ประกาศผลประกอบการ และสถานการณ์ตะวันออกกลาง ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ขู่โจมตีอิหร่านหากไม่กลับมาเจรจา และอิหร่านก็ตอบโต้เช่นกันทำให้เกิดความเสี่ยง ทำให้ตลาดชะลอความร้อนแรง
พร้อมให้แนวต้านที่ 1,650-1,660 จุด แนวรับที่ 1,610 จุด