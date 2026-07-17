ทรูมันนี่เปิดตัวฟีเจอร์ 'แตะจ่าย'-ประกาศ4ยุทธศาสตร์สำคัญ-ตั้งVirtual bankเดินหน้าตามกรอบธปท.

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์-ผู้ให้บริการทางการเงินดิจิทัลภายใต้แอสเซนด์ มันนี่ เปิดตัวฟีเจอร์ “แตะจ่ายด้วยทรูมันนี่”นวัตกรรมการจ่ายแบบใหม่ที่ความสะดวกรวดเร็ว ที่สามารถแตะจ่ายได้โดยไม่ต้องมีหรือผูกบัตรเครดิต แค่มีแอปทรูมันนี่ ก็แตะจ่ายได้ เผยผลตอบรับช่วงทดลองใช้ดี แตะจ่ายแล้วมากกว่า 1.5 ล้านคน และมียอดการแตะจ่ายรวมกว่า 5 ล้านครั้ง เตรียมเปิดให้บริการผ่านเครื่อง EDC 21 ก.ค.นี้ และปักหมุดขยายสู่ขนส่งมวลชนสาธารณะในระยะต่อไป
นางสาวมนสินี นาคปนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด กล่าวว่า ทรูมันนี่ เชื่อว่าอนาคตของการชำระเงินไม่เพียงต้องไร้รอยต่อ แต่ต้องผสานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนเพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์การเงินที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง โดยเทคโนโลยีอย่าง AI ที่ทำงานผสานกับอีโคซิสเต็มส์ที่แข็งแกร่งและความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จะเป็นกลไกสำคัญที่กำหนดทิศทางของ PaymentTech ยุคต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันทรูมันนี่มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 35 ล้านรายในประเทศไทย และยังคงเดินหน้าขยายเครือข่ายการชำระเงินดิจิทัลทั้งในไทยแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ผ่านทั้งแพลตฟอร์ม เครือข่ายตัวแทน และความร่วมมือด้านการชำระเงินข้ามพรมแดน
พร้อมกันนั้น ทรู มันนี่ได้เปิดตัว 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำ PaymentTech แห่งอนาคต ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: นวัตกรรมการชำระเงินที่ไร้รอยต่อ และตอบโจทย์ชีวิตในทุกวัน โดยเดินหน้าขยายประสบการณ์ทางการเงินให้ครอบคลุมทั้งการใช้จ่าย ออม ลงทุน และการบริหารจัดการเงินในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการเรื่องเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นในแอปเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเชื่อมต่อเครือข่ายพาร์ตเนอร์และอีโคซิสเต็มส์ที่แข็งแกร่งทั้งในและต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน ผู้บริโภคสามารถใช้ทรูมันนี่ได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์และบริการดิจิทัลชั้นนำ รวมถึงจุดรับชำระเงินมากกว่า 7 ล้านจุดทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ด้วยเครือข่ายการชำระเงินข้ามพรมแดนและความร่วมมือกับ Alipay+ ทรูมันนี่ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินได้ในกว่า 50 ประเทศ และเขตการท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในเร็วๆ นี้กำลังจะขยายเป็น 220 ประเทศและเขตการท่องเที่ยวทั่วโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับความคุ้มค่าในการใช้จ่าย โดยเดินหน้ายกระดับการให้สิทธิประโยชน์เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกการใช้จ่าย โดยเตรียมทำให้ TrueMoney Coins เป็น Loyalty Platform ที่ครบครันยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4: แพลตฟอร์มการเงินอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และข้อมูล โดยบริษัทฯ มองว่า AI ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการสร้างประสบการณ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกที่ถูกเวลาและยกระดับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น
นายธนรัฐ ธุวสุจิเรข ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า ฟีเจอร์ “แตะจ่ายด้วยทรูมันนี่”เป็นนวัตกรรมการจ่ายรูปแบบใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนในการชำระเงิน ให้รวดเร็ว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่พกสมาร์ตโฟนอยู่กับตัวตลอดเวลา ด้วยการแตะจ่ายใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การแตะจ่ายที่เครื่อง Bluetap สีส้มที่มาพร้อมแท่นวงกลมแสงสีฟ้าตรงกลาง รองรับการแตะจ่ายของทั้งมือถือ iOS และ Android แค่ผู้ใช้มีแอปทรูมันนี่ โดยเรียกว่าระบบ Closed Loop ให้บริการในเครือข่ายร้านค้าพาร์ทเนอร์ของทรูมันนี่ และการแตะจ่ายที่เครื่อง EDC ที่มีสัญลักษณ์ Contactless ที่เรียกว่าระบบ Open Loop ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้งาน Android แตะจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.69
"นับจาก Blue Tap เปิดให้บริการครั้งแรกที่ร้าน 7-Eleven และร้านค้าพันธมิตรของทรูมันนี่ที่ร่วมรายการ ถือว่าได้รับการตอบที่ดี มีผู้ใช้งานมาแตะจ่ายแล้วมากกว่า 1.5 ล้านคน และมียอดการแตะจ่ายรวมกว่า 5 ล้านครั้ง โดยกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นและวัยทำงานนิยมมาแตะจ่ายสูงสุด สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้ยังชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้งานประมาณ 70% ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ iOS มาแตะจ่ายในขณะที่ 30% ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android สะท้อนการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทัลเป็นอย่างดี พร้อมกันนั้น บริษัทฯ มีแผนขยายจุดให้บริการเป็นมากกว่า 50,000 จุดรับชำระทั่วประเทศภายในเดือนกันยายน 2569"
นอกเหนือจากการแตะจ่ายที่ร้านค้า ทรูมันนี่ยังได่ขยายนวัตกรรมการแตะจ่ายนี้ไปยังระบบขนส่งสาธารณะ โดยปัจจุบันผู้ใช้ทรูมันนี่สามารถแตะจ่ายที่เครื่อง EDC บนรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กว่า 6,000 คัน ทั่วกรุงเทพฯ และอยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เพื่อพัฒนาระบบแตะจ่ายที่ทางเข้าสถานี โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการใน ไตรมาส 4 ปี 2569 ซึ่งจะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถใช้แอปทรูมันนี่แตะจ่ายเพื่อเข้าสถานีได้ทันที โดยไม่ต้องซื้อตั๋วหรือบัตรโดยสาร
**Virtual Bankอยูในกรอบเวลามี่ตั้งไว้**
นางสาวมนสินีกล่าวว่า ส่วนกรณีการจัดตั้ง Virtual Bank นั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง และ เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดดำเนินการ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ กระบวนการอนุญาตที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)-กระทรวงการคลัง และอยู่ในกรอบตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในปีนี้
"ทรู มันนี่อยู่ในขาของระบบกาคชำระเงิน ส่วน Virtual bank จะทำหน้าที่รับฝากเงิน ซึ่งก็จะเป็นส่วนที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อยู่แล้ว และจะทำให้เรามีต้นทุนที่ต่ำลงในการประกอบธุรกิจด้วย"