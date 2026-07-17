CLICX เปิดตัว“CLICXie” จับมือพาร์ตเนอร์รวมสิทธิประโยชน์ในแอปฯเดียว

CLICX (คลิกซ์) ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)รายแรกของไทยเปิดตัวฟีเจอร์ “CLICXie” (คลิกซี่) จากความร่วมมือของพาร์ตเนอร์ชั้นนำที่ตอบโจทย์หลายไลฟ์สไตล์ ได้แก่ AIS, LINE MAN, Central App, ร้านอาหารในเครือ CRG, Lazada และ Fastwork เพื่อมอบความคุ้มค่าครอบคลุมทั้งการจ่ายบิล เติมเงิน สั่งอาหาร ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ช้อปปิง และบริการดิจิทัล ให้ลูกค้าเลือกใช้สิทธิประโยชน์ได้สะดวกในแอปฯ เดียว
ทั้งนี้ CLICXie รวบรวมสิทธิประโยชน์ กิจกรรม รางวัล ส่วนลด และคูปองจากพาร์ตเนอร์ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้ความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้สะดวก สะท้อนแนวคิด “การเงินที่เลือกได้” ที่มุ่งเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในชีวิตประจำวัน โดยมี CLICX Reward ที่รวบรวมส่วนลด คูปอง และสิทธิพิเศษจากพาร์ตเนอร์ชั้นนำ
สำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์บน CLICXie และพาร์ตเนอร์ชั้นนำในหลายหมวดหมู่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยมีไฮไลต์โปรโมชันที่น่าสนใจ อาทิ
AIS มอบความคุ้มสำหรับการจ่ายบิลและเติมเงิน รับคะแนนสะสม AIS Points เพิ่มสูงสุด 10 เท่า เมื่อชำระบิลหรือเติมเงินผ่านแอปพลิเคชัน CLICX หรือ myAIS โดยเลือกชำระด้วย CLICX ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2569
LINE MAN มอบสิทธิ์ใช้งาน LINE MAN VIP ฟรี 3 เดือน สำหรับลูกค้าใหม่ LINE MAN VIP ที่กดรับสิทธิ์ผ่าน CLICXie บนแอปพลิเคชัน CLICX ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2569 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
Central App มอบส่วนลดรวมสูงสุด 350 บาท สำหรับลูกค้า CLICX ที่กดรับคูปองผ่าน CLICXie เพื่อนำไปใช้ช้อปสินค้าบน Central App ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2569 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
สิทธิประโยชน์จากพาร์ตเนอร์เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ CLICX ในการทำให้แอปพลิเคชันธนาคารเป็นมากกว่าเครื่องมือทางการเงิน แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากเรื่องเงินในชีวิตจริงมากขึ้น ตั้งแต่การจ่ายบิล เติมเงิน สั่งอาหาร ช้อปปิง ไปจนถึงการใช้บริการดิจิทัล โดยลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน CLICXie บนแอปฯ CLICX เพื่อเลือกเก็บคูปอง อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข กดใช้คูปอง ดูโค้ดคูปอง และนำไปใช้ต่อที่ช่องทางของพาร์ตเนอร์ได้อย่างสะดวก