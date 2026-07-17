หุ้นปิดเช้าบวก 0.76 จุด เม็ดเงินไหลเข้าต่อเนื่อง แต่เจอแรงขายกลุ่มชิ้นส่วนฯ ถ่วง

SET ปิดเช้าที่ 1,636.05 จุด เพิ่มขึ้น 0.76 จุด (+0.05%) มูลค่าซื้อขายราว 54,311 ล้านบาทนักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยเช้านี้แกว่งในกรอบ หลังกลุ่มเทคโนโลยีโลกเผชิญแรงขายทำกำไร กดดันหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย นำโดย DELTA ขณะที่ฟันด์โฟลว์ยังไหลเข้ากลุ่มแบงก์-โรงไฟฟ้า-ค้าปลีก ช่วยพยุงดัชนี คาดบ่ายนี้หุ้นไทยแกว่งกรอบแนวรับ 1,620 จุด แนวต้าน 1,640 จุด จับตาผลประกอบการสัปดาห์หน้า
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีแกว่งออกข้าง เคลื่อนไหวทั้งแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดสูงสุด 1,637.25 จุด และจุดต่ำสุด 1,628.60 จุด
นายวทัญจิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งในกรอบ เคลื่อนไหวในแดนลบ สอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยตลาดหุ้นไต้หวันปรับตัวลงแรงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นญี่ปุ่น จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้แม้ปรับตัวลงไม่มาก แต่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีแรงขายออกมา เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มดังกล่าวขึ้นแรง จึงมีแรงขายทำกำไรออกมา ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็น Sentiment ลบต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยเฉพาะ DELTA
ขณะที่ปัจจัยในประเทศกระแสเงินทุนต่างชาติยังไหลเข้าต่อเนื่อง เนื่องจากมีหุ้นในกลุ่มอื่นที่ P/E ไม่แพง อาทิ กลุ่มธนาคาร โรงไฟฟ้า และค้าปลีก ส่งผลในเช้านี้ดัชนีปรับตัวลงไม่มาก
แนวโน้มชวงบ่ายคาดดัชนีแกว่งในกรอบ เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนต่างประเทศยังถูกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคฯ ขณะที่สัปดาห์หน้าติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั้งไทย และสหรัฐฯ
พร้อมให้แนวรับ 1,620 จุด แนวต้าน 1,640 จุด