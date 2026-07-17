วีซ่าเปิดตัวแพลตฟอร์มสเตเบิลคอยน์ รองรับธนาคาร-บริษัทคริปโต-ฟินเทค

วีซ่าเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ Visa Stablecoin Platform (VSP) เพื่อช่วยให้แบงก์ บริษัทฟินเทค และแพลตฟอร์มคริปโต เข้าถึงศักยภาพของสเตเบิลคอยน์ที่รวมถึงการจัดการวอลเล็ต การออกเหรียญ และการโอนผ่านเครือข่ายการชำระเงินของบริษัท
วีซ่าเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสฯ (16 ก.ค.) ว่า VSP จะรวมโครงสร้างพื้นฐาน Wallet-as-a-Service เข้ากับเครือข่ายการชำระเงิน เครื่องมือบริหารเงิน และความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าประเภทกิจการสามารถรวมสเตเบิลคอยน์เข้าสู่ระบบการชำระเงิน การชำระบัญชี และกระบวนการจัดการสภาพคล่องที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนแยกต่างหาก
ด้วยบริการนี้ วีซ่าตั้งเป้าช่วยให้ลูกค้าประเภทกิจการใช้งานสเตเบิลคอยน์ได้ง่ายขึ้น โดยที่ยังสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัย การกำกับดูแล และการดำเนินงานตามที่สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลคาดหวัง
วีซ่าที่ดำเนินการชำระบัญชีธุรกรรมการชำระเงินปีละราว 15 ล้านล้านดอลลาร์ และประมวลผลการชำระบัญชีด้วยสเตเบิลคอยน์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ คาดว่า แพลตฟอร์มใหม่จะช่วยขยายการใช้งานไปยังเครือข่ายสถาบันการเงินราว 15,000 แห่ง และร้านค้ากว่า 200 ล้านแห่ง และเสริมว่า ร้านค้าจะได้ประโยชน์จากการชำระบัญชีที่รวดเร็วมากเกือบจะในทันทีโดยมีต้นทุนต่ำ รวมทั้งยังสามารถรักษาบันทึกธุรกรรมที่โปร่งใสด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
ตามรายงานของฟอร์จูน วีซ่าจะเปิดตัว VSP โดยใช้สเตเบิลคอยน์ Open USD (OUSD) ของ Open Standard โดยที่ยังคงให้การสนับสนุน USDC ของ Circle และ USDG ของ Paxos ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมหลายคนคาดว่า OUSD จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญของ USDC ซึ่งถือเป็นสเตเบิลคอยน์ที่เป็นผู้นำในอเมริกาขณะนี้ ขณะที่ระบบนิเวศ Open Standard ที่วีซ่าเป็นพันธมิตรหลักในการเปิดตัว ตั้งเป้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสเตเบิลคอยน์แบบเปิดในระดับองค์กรสำหรับการโอนและเคลื่อนย้ายเงินทั่วโลก
VSP เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันสเตเบิลคอยน์ครบวงจรของวีซ่า ซึ่งรวมถึงบัตรที่ผูกกับสเตเบิลคอยน์ บริการชำระเงินข้ามพรมแดน Visa Direct และบริการให้คำปรึกษา
วีซ่าระบุว่า โซลูชันเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับธนาคาร บริษัทฟินเทค แพลตฟอร์มคริปโต และนักพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การนำสเตเบิลคอยน์ไปใช้งานเป็นเรื่องง่ายขึ้น และรองรับการชำระเงินบนบล็อกเชนทั่วโลกอย่างปลอดภัยและสามารถขยายขนาดได้
แจ็ค ฟอร์สเทลล์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ของวีซ่า ชี้ว่า สเตเบิลคอยน์กำลังเปิดมิติใหม่ของเงินที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งสำหรับสถาบันส่วนใหญ่ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คอนเซ็ปต์ แต่อยู่ที่การนำไปใช้งานจริงในเชิงปฏิบัติการ แต่ด้วย VSP ลูกค้าสามารถออกเหรียญ โอน และบริหารจัดการสเตเบิลคอยน์ภายในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมการควบคุม ความปลอดภัย และการเข้าถึงเครือข่ายในมาตรฐานที่ลูกค้าคาดหวังจากวีซ่า
เดือนที่ผ่านมา ฟอร์สเทลล์กล่าวถึงการแปลงโฉมโครงสร้างการชำระเงินของสเตเบิลคอยน์ โดยบอกว่า AI กำลังพลิกโฉมระบบส่วนหน้าของการค้า ขณะที่สเตเบิลคอยน์กำลังปรับเปลี่ยนระบบเบื้องหลัง และบทบาทของวีซ่าก็คือ การทำให้ระบบดังกล่าวทำงานได้อย่างปลอดภัย วางใจได้ และรองรับการใช้งานในระดับโลกสำหรับผู้ที่เข้าร่วมในระบบนิเวศนี้ทั้งหมด
ทั้งนี้ สเตเบิลคอยน์คือคริปโตที่ออกแบบมาเพื่อให้มีมูลค่าคงที่ โดยส่วนใหญ่ผูกกับค่าดอลลาร์ จากข้อมูลของ CoinGecko ขณะนี้ตลาดสเตเบิลคอยน์เติบโตมีมูลค่าราว 304,000 ล้านดอลลาร์