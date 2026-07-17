ธปท. ขยายเวลาซื้อทรัพย์สินคืน โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ถึง 31 ธ.ค. 70

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้ออกโครงการ พักทรัพย์ พักหนี้ ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้สถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้ และให้สิทธิซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นั้น ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการฯ กว่า 400 ราย ที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569
ที่ผ่านมา ธปท. และภาครัฐได้สนับสนุนให้สถาบันการเงินใช้มาตรการที่มีอยู่ ในการช่วยผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนมาอย่างต่อเนื่อง เช่น สินเชื่อ มีทรัพย์เพิ่ม เติมสภาพคล่อง (SMEs Secure+) และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ของธนาคารออมสิน
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากทั้งสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งแม้จะมีความตั้งใจซื้อทรัพย์สินคืน แต่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวทำให้ต้องการเวลาเพิ่มขึ้นในการหาเงินทุน
ธปท. จึงขยายระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินคืนภายใต้โครงการฯ ออกไปไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2570 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
นายวิทัย กล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินคืน ขอให้เร่งติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิม สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสภาพคล่อง และหาแหล่งเงินทุนได้ สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเดิม เพื่อให้กลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็ว