Nex Point เครือ EAเปิดตัว “BAW M8 EV Flagship” รถ MPV ไฟฟ้าพรีเมียม

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Nex Point ในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโซลูชันโลจิสติกส์พลังงานสะอาด เปิดตัว BAW M8 EV Flagship รถยนต์อเนกประสงค์ไฟฟ้า 100% ระดับพรีเมียมอย่างเป็นทางการ ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความเชี่ยวชาญจากยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สู่ตลาด Premium Passenger MPV และโซลูชันการเดินทางสำหรับองค์กรระดับสูง
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนทิศทางของ Nex Point และกลุ่ม EA ในการขยายระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่ระบบขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า ไปจนถึงการเดินทางของผู้บริหาร ธุรกิจโรงแรม ลิมูซีน ท่องเที่ยว และลูกค้าบุคคลที่ต้องการประสบการณ์ระดับพรีเมียมควบคู่กับต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้วิสัยทัศน์ Total Green Logistics Solutions บริษัท เน็กซ์ พอยท์ ได้สั่งสมประสบการณ์จากการส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และรถหัวลากไฟฟ้าให้ลูกค้าองค์กรทั่วประเทศ พร้อมระบบบริการหลังการขายและการบริหารจัดการฟลีตที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งกลายเป็นฐานสำคัญในการขยายสู่ตลาด Premium Business Mobility ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลจาก AutoLife Thailand ระบุว่าในปี 2568 ตลาด MPV และ VAN มียอดจดทะเบียนรวม 19,841 คัน โดยรถยนต์ไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริดมีสัดส่วนกว่า 35% สะท้อนโอกาสการเติบโตของตลาดยานยนต์พลังงานสะอาดและความต้องการรถระดับพรีเมียมในประเทศไทย
Nex Point เป็นตัวแทนจำหน่าย BAW M8 EV Flagship อย่างเป็นทางการในไทย
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ ได้รับการแต่งตั้งจาก Beijing Automobile Works (BAW) ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายและผู้ให้บริการหลังการขายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ทำให้สามารถดูแลลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่าย การรับประกัน การจัดหาอะไหล่ การซ่อมบำรุง ไปจนถึงการดูแลรถตลอดอายุการใช้งาน
BAW M8 EV Flagship: Premium MPV ที่ผสานความหรูหราและเทคโนโลยีอนาคต
รถ MPV ไฟฟ้า 7 ที่นั่ง ภายใต้แนวคิด “Eastern Heritage Meets Future Mobility” ผสานสุนทรียศาสตร์ตะวันออกเข้ากับเทคโนโลยีการเดินทางยุคใหม่ แบตเตอรี่ LFP 81 kWh ระยะทางสูงสุด 408 กม. (มาตรฐาน NEDC) เหมาะสำหรับผู้บริหาร โรงแรม ลิมูซีน ธุรกิจท่องเที่ยว และครอบครัวที่ต้องการพื้นที่กว้างขวางราคาจำหน่ายเริ่มต้น 1,299,000 บาท เปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 และเริ่มส่งมอบไตรมาส 4 ปี 2569
จากสมมติฐานการใช้งานของบริษัท ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ามีต้นทุนด้านพลังงานประมาณ 0.96 บาทต่อกิโลเมตร เทียบกับรถยนต์สันดาปที่ประมาณ 4.1 บาทต่อกิโลเมตร ช่วยประหยัดต้นทุนพลังงานได้ราว 77% หรือประมาณ 159,000 บาทต่อปี เมื่อคำนวณจากระยะทางใช้งาน 50,000 กิโลเมตรต่อปี พร้อมโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่ช่วยลดภาระการบำรุงรักษาในระยะยาว (คำนวณจากอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและสมมติฐานการใช้งานของบริษัท ค่าใช้จ่ายจริงอาจแตกต่างกันตามอัตราค่าไฟฟ้าและสภาพการใช้งาน)
สำหรับ บริการหลังการขายระดับพรีเมียม Nex Point เตรียมความพร้อมด้านบริการหลังการขายผ่านทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการและคลังอะไหล่ทั่วประเทศ พร้อมเชื่อมต่อกับเครือข่ายสถานีชาร์จ EA Anywhere เพื่อให้การเดินทางด้วยพลังงานสะอาดสะดวกและต่อเนื่องยิ่งขึ้น
นายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Nex Poin กล่าวว่า “ความพรีเมียมของ Nex Point คือความมั่นใจที่ลูกค้าได้รับตลอดอายุการใช้งาน ตั้งแต่คุณภาพรถจนถึงบริการหลังการขาย เราตั้งใจให้ BAW M8 EV Flagship เป็นโซลูชันการเดินทางที่ลูกค้าใช้งานได้อย่างมั่นใจและคุ้มค่าในทุกมิติ”
คุณกิตติกรณ์ พินิจวงศ์วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กล่าวเสริมว่า “การที่ BAW เลือก Nex Point เป็นพันธมิตรสะท้อนความเชื่อมั่นต่อความเชี่ยวชาญของเรา ความร่วมมือนี้ช่วยต่อยอดธุรกิจจากยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สู่ตลาดพรีเมียม และเปิดโอกาสใหม่ในการเติบโตอย่างยั่งยืน”
โดย Nex Point เชื่อมั่นว่าการเข้าสู่ตลาด Premium Passenger MPV จะช่วยขยายฐานลูกค้า เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสทางรายได้ในระยะยาว พร้อมสนับสนุนทิศทางของกลุ่ม EA ในการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม