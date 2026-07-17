CKP ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2569 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระหว่างปี 2565-2569 จากหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 931 หลักทรัพย์ สะท้อนผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ
ในปีนี้ CKP เป็น 1 ใน 7 บริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มทรัพยากรจำนวน 72 หลักทรัพย์ สะท้อนการยอมรับต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG รวมถึงการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการCKP เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตร "ESG100 Certificate" จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานกรรมการสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ
นายธนวัฒน์ กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงความต่อเนื่องของ CKPower ในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการด้าน ESG เพื่อสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและความท้าทายในอนาคต
โดย CKP ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน C-K-P ซึ่งประกอบด้วย C - Clean Electricity: ไฟฟ้าสะอาด มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดภายในปี 2586 และเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน มากกว่า 95% ภายในปีเดียวกัน , K – Kind Neighbor: เพื่อนบ้านที่ดี มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และ P – Partnership for Life: พันธมิตรที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนและนวัตกรรม เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาค และสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น
ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ในปี 2569 CKP ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่โดดเด่นและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การประเมิน ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ พิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ ควบคู่กับการวิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการ
โอกาสและความเสี่ยงด้าน ESG ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ CKP ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง
"CKP ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การยกระดับศักยภาพองค์กร และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593" นายธนวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย