เคทีซีคว้ารางวัล 'บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2569' จาก Money & Banking Awards 2026

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(เคทีซี)คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2569” (Best Public Company of the Year 2026 – FIN Sector) ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ จากเวที Money & Banking Awards 2026 ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่เคทีซีได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และการส่งมอบคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยนางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคทีซี เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว จากนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมแสดงความยินดี
ทั้งนี้ รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่วารสารการเงินธนาคารจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น มีความสามารถในการแข่งขัน มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2569 มีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 300 แห่ง ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Top Companies ขณะที่องค์กรที่ได้รับเชิญขึ้นรับรางวัลเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนเคทีซีสู่การเป็นองค์กรการเงินแห่งความยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่