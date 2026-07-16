ธอส. ร่วมกับ มทภ.1 ส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธอส.เดินหน้าสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 ส่งมอบบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ณ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียม
ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ตอกย้ำบทบาทสู่การเป็นองค์กรที่สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย มุ่งเน้น การลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง (Social Inclusion) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 (มทภ.1) โดย พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 ส่งมอบบ้านสร้างใหม่ จำนวน 1 หลัง ทดแทนบ้านหลังเดิมที่สำรวจพบว่าชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย ภายใต้โครงการความร่วมมือสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ประจำปี 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 เป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ ธอส. ได้ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2553 เพื่อสร้างบ้านใหม่ หรือปรับปรุงบ้านให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดี ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้สนับสนุนการสร้างและซ่อมแซมบ้านมาแล้วกว่า 5,128 หลัง
โดยในปี 2569 ธอส. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ จำนวน 24 หลัง แบ่งเป็น สร้างใหม่ 12 หลัง และซ่อมแซม 12 หลัง โดยกองทัพภาคที่ 1 สนับสนุนกำลังพลและดำเนินการก่อสร้าง ขณะที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำ
เพื่อให้กลุ่มผู้เปราะบางเข้าถึงสิทธิพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนพลังการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “ธอส. สร้างบ้าน สร้างอาชีพ สู่ชุมชนที่ยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ.1.) กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 1 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ ธอส. ในฐานะหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการช่วยเหลือประชาชน ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการความสามารถของกำลังพลในการซ่อมสร้าง กับศักยภาพของ ธอส. ที่จะทำให้โครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประสบความสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของกองทัพในการดูแลความมั่นคงของชีวิตประชาชนทุกมิติ โดยหวังว่าทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเช่นนี้ต่อไป.