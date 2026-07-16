EXIM BANK แต่งตั้งผู้บริหารรวม 5 ตำแหน่ง มีผล 7 ก.ค.69

EXIM BANK แต่งตั้งนายปริญญา งามวัฒนา และนายรชตพงศ สุขสงวน เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและรักษาการผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นางสาวอภิญญา ภัคพยัต เป็นผู้บริหารฝ่ายประเมินเครดิตลูกค้า SME และนางขวัญชนก อินทรีย์สังวร เป็นผู้บริหารฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แจ้งว่า EXIM BANK ได้แต่งตั้งผู้บริหารรวม 5 ตำแหน่งได้แก่ นายปริญญา งามวัฒนา เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดใหญ่ 2 มีหน้าที่สนับสนุนการส่งออกและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศของผู้ประกอบการ โดยนำเสนอบริการแบบครบวงจร ตลอดจนสร้างเครือข่ายและความเชี่ยวชาญ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายของ EXIM BANK
นายรชตพงศ สุขสงวน เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศ และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเขตพื้นที่ที่กำหนด ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจส่งออก การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาผู้ส่งออก SMEs การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งออกและบริการด้านต่าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากล
นายณัฐสิทธิ เธียรประสิทธิ์ เป็นผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ดูแลงานด้านการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนและทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับทิศทางและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และรักษาการผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดูแลงานด้านการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับเครือข่ายพันธมิตร
นางสาวอภิญญา ภัคพยัต เป็นผู้บริหารฝ่ายประเมินเครดิตลูกค้า SME ดูแลงานด้านการประเมินเครดิตของลูกค้า จัดเก็บและบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเครดิตอย่างเป็นระบบ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและลดความเสี่ยงของธนาคาร และนางขวัญชนก อินทรีย์สังวร เป็นผู้บริหารฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 1 ดูแลงานสนับสนุนการส่งออกและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศของผู้ประกอบการ โดยนำเสนอบริการแบบครบวงจร ตลอดจนสร้างเครือข่ายและความเชี่ยวชาญ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายของ EXIM BANK
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป