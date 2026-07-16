หุ้นปิดบวก 5.08 จุดคลายกังวลเงินเฟ้อ บอนด์ยีลด์ย่อตัวหนุน Fund Flow ไหลเข้าต่อ

SET ปิดที่ 1,635.29 จุด เพิ่มขึ้น 5.08 จุด (+0.31%) มูลค่าซื้อขาย 77,417.92 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดีรับโมเมมตัมเชิงบวกจากต่างประเทศหลังทิศทางเงินเฟ้อสหรัฐต่ำคาด บอนด์ยีลด์ย่อตัว ดอลลาร์อ่อนค่า หนุน Fund Flow ไหลเข้าต่อเนื่อง 10 วันแล้ว โดยมีแรงซื้อกลุ่มแบงก์ และกลุ่ม laggard ฟื้นตัว ทั้งกลุ่มอสังหาฯ กลุ่มโรงพยาบาล แนวโน้มพรุ่งนี้ทิศทางบวก ให้แนวต้านที่ 1,650 จุด แนวรับ 1,620 จุด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,639.65 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 1,629.34 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 325 หลักทรัพย์ ลดลง 139 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 195 หลักทรัพย์
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดี ตามโมเมมตัมบวกจากต่างประะเทศ หลังจากที่ตัวเลข CPI และ PPI ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าตลาดคาด และเทียบ MoM ติดลบครั้งแรกในรอบ 2 ปี ทำให้ตลาดคลายกังวลทิศทางเงินเฟ้อ ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ย่อตัว ดอลลาร์อ่อนค่า
นอกจากนี้ เม็ดเงินต่างชาติ (Fund Flow) ยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องมา 10 วันแล้ว โดยวันนี้มีแรงซื้อกลุ่มแบงก์ และกลุ่มที่ยัง Laggard อาทิ กลุ่มอสังหาฯ หุ้น AP พุ่งขึ้นแรง กลุ่มโรงพยาบาล หุ้น BCH ดีดขึ้นมาเช่นกัน สลับกับแรงขาย DELTA กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่พักฐานตามกลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศ
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ยังได้รับโมเมมตัมเชิงบวก และเข้าใกล้การประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/69 นำโดยกลุ่มแบงก์จะทยอยเข้ามาสัปดาห์หน้า ตลาดคาดออกมาดีเช่นเดียวกับ TISCO ที่เปิดงบเป็นรายแรก
พร้อมให้แนวต้านที่ 1,650 จุด แนวรับ 1,620 จุด