ไฟไหม้เมืองกาญจน์โป๊ะแตก ซุกเหมืองบิทคอยน์เถื่อนในตึกแถว

เพลิงไหม้ตึกแถวย่านชุมชนสัมพันธ์นิเวศน์ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เมื่อคืนวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินในอาคาร แต่ยังเปิดโปงเหมืองขุดบิทคอยน์เถื่อนที่ซ่อนอยู่บนชั้น 3 ของตึกแถวหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขุดบิทคอยน์ถูกไฟเผาวอดเกือบ 20 เครื่อง พร้อมหลักฐานการลักลอบดัดแปลงสายไฟที่ชั้น 1 เพื่อดัดแปลงการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยที่บิลค่าไฟของตึกแถวแห่งนี้อยู่เพียง 1,000 บาทต่อเดือน ทั้งที่ต้องการไฟฟ้าตามจริงสูงถึง 100,000-200,000 บาทต่อเดือน
เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 15 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเข้าระงับเหตุด้วยรถดับเพลิง ใช้เวลาราว 30 นาทีควบคุมเพลิงได้ โดยต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น 3 ของตึกแถว 3 ชั้นที่ปลูกติดกันประมาณ 8 คูหา
หลังเพลิงสงบ พ.ต.อ.จอมพล รุจิระดำรงค์ชัย รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีเข้าตรวจสอบภายใน พบคอมพิวเตอร์และเครื่องขุดบิทคอยน์ถูกไฟเผาเสียหายเกือบ 20 เครื่องบนชั้น 3 และเมื่อตรวจสอบชั้น 1 ของอาคารเดียวกัน พบร่องรอยการลักลอบดัดแปลงสายไฟเพื่อต่อพ่วงกระแสไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าช่องว่างระหว่างการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง กับบิลที่ชำระนั้นมียอดการใช้ไฟที่สวนทางกันอย่างผิดปกติ เจ้าหน้าที่ประเมินว่าอุปกรณ์ขุดบิทคอยน์ขนาดนี้ต้องใช้ไฟฟ้าราว 100,000 ถึง 200,000 บาทต่อเดือน แต่บันทึกการจ่ายค่าไฟฟ้าของตึกแถวดังกล่าวอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น ความต่างหลายร้อยเท่านี้ยืนยันว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินมาเป็นระยะเวลานาน
ขณะที่ตำรวจสันนิษฐานว่าต้นเหตุของเพลิงไหม้คือไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณคัตเอาต์ควบคุมไฟ ซึ่งเป็นจุดอ่อนทางกายภาพที่พบบ่อยในระบบไฟฟ้าที่ถูกดัดแปลงเกินพิกัด ก่อนลุกลามเป็นเพลิงไหม้ใหญ่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างติดตามตัวเจ้าของตึกแถวเพื่อนำมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
กรณีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เหมืองขุดบิทคอยน์ผิดกฎหมายในไทยถูกเปิดโปงผ่านอุบัติเหตุหรือการตรวจค้น รูปแบบที่ซ้ำกันคือการใช้อาคารพาณิชย์หรือที่พักอาศัยเป็นฉากบัง เดินสายไฟข้ามมิเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงค่าไฟฟ้าที่ถูกต้อง และซ่อนอุปกรณ์ไว้ในห้องที่ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึง ความเสี่ยงของโมเดลนี้คือภาระความร้อนสะสมจากเครื่องขุดที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ออกแบบมารองรับโหลดขนาดนั้น กลายเป็นชุดของปัจจัยเสี่ยงที่พร้อมจะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ตลอดเวลา และเมื่อเกิดขึ้นในอาคารที่ปลูกติดกันหลายคูหา ความเสียหายก็ขยายวงออกไปไกลกว่าตัวผู้กระทำความผิดเอง