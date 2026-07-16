ตลท.เปิดนักลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลผ่านบัญชีหุ้นไทยครั้งแรก

ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ร่วมกับ สบน.และแบงก์ชาติ เตรียมระบบ Bond Connect เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลผ่านบัญชีหุ้นไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการ "ออมพลัส" ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Streaming ด้วยการจัดสรรแบบ Small Lot First ให้ดอกเบี้ย คงที่รุ่นอายุ 3 ปีที่ 18% และรุ่นอายุ 10 ปีที่ 2.8% และให้เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Bond Connect เพื่อยกระดับการเข้าถึงการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านตลาดทุน รองรับการจองซื้อ พันธบัตรรัฐบาล "ออมพลัส" เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้น ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนในวงกว้างได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
พร้อมชูผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ โดยอัตราดอกเบี้ยคงที่ รุ่นอายุ 3 ปี อยู่ที่ 1.8% และรุ่นอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.8% ต่อปี เปิดจองครั้งแรกระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 เพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารผู้จัดจำหน่าย 24 แห่ง ทั้งช่องทางดิจิทัล สาขา และแอปพลิเคชัน Streaming
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการ Bond Connect Platform เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการนำโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทยมาต่อยอด เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐและขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงวางรากฐานสำหรับการพัฒนาบริการด้านตราสารหนี้ผ่านตลาดทุนในอนาคต เป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการเป็น "The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities" เส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
"การเสนอขายพันธบัตรรัฐบาล "ออมพลัส" ผ่าน Bond Connect ภายใต้วงเงิน 2,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ เป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับผู้ลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 1,000 บาท ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนในวงกว้างได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง และเมื่อได้รับการจัดสรร จะถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยให้บริหารพอร์ต
ขณะที่การลงทุนร่วมกับสินทรัพย์อื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการซื้อขายในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิงที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูภาพรวมการถือครอง "พันธบัตรออมพลัส" ร่วมกับสินทรัพย์อื่นๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน wiset และในอนาคตยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารการลงทุนได้ สะท้อนถึงการยกระดับประสบการณ์การลงทุนของผู้ลงทุนในภาพรวม" นายอัสสเดชกล่าว
สำหรับ พันธบัตรรัฐบาล "ออมพลัส" จะเริ่มเปิดรับจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2569 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2569 รวม 2 รุ่น คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ รุ่นอายุ 3 ปี อยู่ที่ 1.8% และรุ่นอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.8% ต่อปี โดยผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ และอัตราผลตอบแทนอ้างอิง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถจองซื้อผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ 24 ราย ทั้งช่องทางดิจิทัลและสาขา (6 ธนาคารพาณิชย์ และ 18 บริษัทหลักทรัพย์) รวมถึงแอปพลิเคชัน Streaming โดยจะจัดสรรในวันที่ 6 สิงหาคม 2569