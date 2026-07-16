ไบแนนซ์ เปิดยุทธศาสตร์ครบก่อตั้ง 9 ปี ยกระดับสู่ Super App สร้างรายได้ครบวงจร ลดพึ่งพากระดานเทรด

ไบแนนซ์ ฉลองก่อตั้งครบรอบ 9 ปี ประกาศทิศทางเชิงกลยุทธ์ ลบทิ้งภาพจำ "กระดานซื้อขายคริปโต" ยกระดับสู่ Super App ครบวงจร รวมการชำระเงิน บริการทางการเงิน และสินทรัพย์หลากประเภทไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ชูแผนกลยุทธ์ stablecoin คือตัวขับเคลื่อนที่แท้จริงของการเติบโตรอบนี้ เพราะผู้คนกำลังใช้คริปโตเพื่อจ่ายเงินและโอนเงินมากกว่าเพื่อเก็งกำไร และตลาดของการชำระเงินนั้นใหญ่กว่าตลาดการเทรดหลายเท่าตัว
ในบทสัมภาษณ์กับ CoinDesk ของชุนเยต์ แยน หัวหน้าธุรกิจฝ่าย spot trading และ derivatives ของ Binance กล่าวว่าเราพยายามที่จะไม่ใช่แค่กระดานคริปโต แต่เป็น super app ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ถ้าคุณมองเราในฐานะผู้ให้บริการชำระเงิน ตัวเลขของตลาดนั้นใหญ่ขึ้นมากโดยทันที
นอกจากนี้ แยนมองว่ากระแส stablecoin ไม่ได้ชะลอตัวแต่อย่างใด ในทางกลับกัน พฤติกรรมผู้ใช้กำลังเปลี่ยนรูป ผู้คนไม่ได้นำ stablecoin มาเทรดมากเท่ากับการใช้โอนเงินและจ่ายค่าสินค้าบริการ ซึ่งสะท้อนตรงกับที่ Binance Research รายงานในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ว่า 30% ของผู้ใช้ Binance ถือ stablecoin เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตโฟลิโอแล้ว เพิ่มขึ้นจาก 4% ในปี 2563
ตลอดปีที่ผ่านมา Binance ขยายบริการเกินกว่าที่แพลตฟอร์มเคยเสนอมาก ไม่ว่าจะเป็นหุ้น tokenized, กองทุน ETF และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกหลายประเภท เป้าหมายคือให้ผู้ใช้ไม่ต้องออกจากระบบนิเวศ Binance เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น แยนเล่าว่าพนักงาน Binance จำนวนมาก รวมถึงตัวเขาเอง ฝากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไว้บนแพลตฟอร์มเพราะทำได้ทุกอย่างที่ต้องการ ตั้งแต่ชำระเงิน ไปจนถึงรูดบัตร debit จ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
Binance ไม่ใช่รายแรกที่พูดถึงโมเดล super app ในโลกคริปโต ก่อนหน้านี้ ไบรอัน อาร์มสตรอง (Brian Armstrong) ซีอีโอ Coinbase ประกาศวิสัยทัศน์เดียวกันครั้งแรกในปี 2566 และย้ำอีกครั้งในปี 2568 โดยอ้างอิง WeChat ของ Tencent ที่มีฐานผู้ใช้ 1,400 ล้านคน เป็นต้นแบบที่มุ่งเดินตาม ทว่าจนถึงปัจจุบัน Coinbase ยังอยู่ในขั้นที่พูดถึงวิสัยทัศน์มากกว่าการผลิตสินค้าที่เปลี่ยนพฤติกรรมจริง ขณะที่ Binance เริ่มออกสินค้าจริงและมีกลุ่มผู้ใช้ฐานกว้างกว่าในตลาดเกิดใหม่
ประเด็นที่แยนเน้นย้ำมากที่สุดคือความแตกต่างของ Binance ในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงบริการธนาคารและผลิตภัณฑ์ลงทุนได้จำกัด "บางครั้งพวกเขาวางใจเราได้มากกว่ารัฐบาลท้องถิ่นหรือธนาคารท้องถิ่น" แยนกล่าว
อย่างไรก็ตามนัยยะที่ยังน่ากังวลในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่าง fintech ระดับโลกกับผู้ใช้ในตลาดที่ระบบการเงินดั้งเดิมยังเข้าถึงได้ยาก
สำหรับไทยและอาเซียน ยุทธศาสตร์ super app ของ Binance มีนัยยะที่เป็นรูปธรรมในหลายมิติ ประการแรก Binance มีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้ว และหากการขยายบริการไปสู่การชำระเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำเร็จ Binance จะเป็นผู้เล่นที่แข่งขันโดยตรงกับทั้งกระดานคริปโตท้องถิ่นอย่าง Bitkub และแอปพลิเคชันชำระเงินอย่าง TrueMoney หรือ PromptPay ในขอบเขตที่แตกต่างออกไป ประการที่สอง การที่ Binance เน้นความแข็งแกร่งในตลาดที่มีความไว้วางใจต่อสถาบันการเงินดั้งเดิมต่ำ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแพลตฟอร์มกำลังมองกลุ่มประชากรระดับล่างและกลางในอาเซียนเป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์หลักในระยะถัดไป และสิ่งที่ต้องติดตามคือ ธปท. และ ก.ล.ต. ไทยจะกำกับดูแลบริการชำระเงินของกระดานต่างชาติที่ขยายบทบาทเกินขอบเขตการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร