ไทยพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อ SLLแก่AWCวงเงิน4.05หมื่นล.-ยกระดับโครงการ-แลนด์มาร์ก-หนุนท่องเที่ยว

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ปล่อยกู้บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)(AWC)ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยสินเชื่อยั่งยืนวงเงินรวม 40,500 ล้านบาท สนับสนุนการเติบโตภายใต้กลยุทธ์ Sustainable Growth-Led strategy โดยวงเงินสินเชื่อ 10,500 ล้านบาท จะใช้ในการพัฒนาโครงการ "เวิ้งนครเกษม เยาวราช" มิกซ์ยูสระดับแลนด์มาร์กที่ใหญ่ที่สุดของ AWC ซึ่งได้รับการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเยาวราช ที่เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทย-จีน เข้ากับประสบการณ์ระดับโลก ภายใต้แนวคิด "Legacy of the Past, Inspiration of Tomorrow"
นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในวงเงินรวม 40,500 ล้านบาทนั้น จัดสรรจำนวน 10,500 ล้านบาทสำหรับโครงการ เวิ้งนครเกษม เยาวราช (Woeng Nakornkasem Yaowaraj) และสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan:SLL) และอีก 30,000 ล้านบาทสำหรับโครงการคุณภาพอื่น ๆ ของ AWC ทั่วประเทศในอนาคต
"ความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและภาคธุรกิจในครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์สู่การเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวระดับสากล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับประเทศความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการเป็นพันธมิตรตลอดเส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘อยู่ อย่าง ยั่งยืน – Live Sustainably’ เราเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างการเติบโตให้ชุมชน และการรักษาเอกลักษณ์ของประเทศเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป"
ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยล่าสุดกลุ่ม SCBX ได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธนาคารของประเทศไทย และอยู่ในกลุ่ม Top 10% ของ S&P Global Sustainability Yearbook 2026 รวมถึงได้รับการประเมินในระดับ Leadership Level ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน A-List ของ CDP ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนบทบาทของธนาคาร ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจและประเทศในระยะยาว
นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า AWC ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับการสนับสนุนดังกล่าว โดยเงินทุนครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ จุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ผ่านการผสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย-จีนเข้ากับประสบการณ์คุณภาพระดับนานาชาติ อย่าง 'Kung Fu Panda' ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ แต่เป็นการสร้างจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม ชุมชน และคนรุ่นต่อไป
"การได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Sustainable Growth-Led Strategy เพื่อสร้างความแข็งแกร่งเติบโตเสริมจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนของประเทศ รวมถึงกลยุทธ์ของ AWC ในการพัฒนามาตรฐานอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งเป้าความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชน สังคม และเพื่อการเติบโตสร้างงานและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน"