สหรัฐสั่ง Tether ล็อก USDT สี่กระเป๋าบน TRON อายัดคริปโตอิหร่าน 4,600 ล้านบาท ยกระดับสงครามรอบด้าน

กระทรวงการคลังสหรัฐสั่ง OFAC เข้าแทรกแซงกระเป๋าคริปโตที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านหลายรายการ พร้อมกับที่ Tether อายัด USDT ในกระเป๋า TRON สี่ใบมูลค่ารวมกว่า 131 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 4,600 ล้านบาท นับเป็นมาตรการที่ 2 ภายในปีเดียวกัน หลังจากที่ Tether เคยอายัดเงินอิหร่านในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วถึง 344 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับที่สหรัฐรื้อฟื้นการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านและบุกโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน
สก็อตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐยืนยันการดำเนินการผ่าน X โดยระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของกระทรวงเพื่อ "สกัดกั้นและบ่อนเซาะกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายของอิหร่าน" พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจะ "ติดตามเส้นทางเงินอย่างก้าวร้าวและปิดกั้นการเข้าถึงรายได้จากแผนการที่ผิดกฎหมายของระบอบอิหร่านต่อไป"
ข้อมูลจาก Specter นักสืบบล็อกเชน เปิดเผยว่าเงินส่วนใหญ่ในกระเป๋าทั้งสี่ใบที่ถูกอายัดมีแหล่งที่มาสืบย้อนไปถึงการถอนเงินจาก DTC Pay ผู้ให้บริการชำระเงิน และ Bitso กระดานซื้อขายคริปโต ก่อนที่เงินจะไหลเข้าสู่กระเป๋าที่ถูกล็อก Specter ระบุเพิ่มเติมว่ากระเป๋าเหล่านี้เชื่อมโยงกับองค์กรที่อยู่ภายใต้มาตรการแซงก์ชันของ OFAC อยู่แล้ว ได้แก่ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) และธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Bank Markazi)
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริบทที่ความตึงเครียดทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถึงจุดเดือดอีกครั้ง หลังบันทึกความเข้าใจระหว่างสองประเทศยุติลง กองทัพสหรัฐรื้อฟื้นการปิดล้อมทางทะเลท่าเรืออิหร่านอีกครั้ง หลังจากที่เคยบังคับใช้ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนแล้วหยุดไปชั่วคราว ขณะที่กองกำลังสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ฝั่งอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพ Al-Azraq ของจอร์แดนด้วยโดรน ในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่เรียกว่า "ฟ้าผ่า" นอกจากนี้ในเฟสที่เจ็ดยังตั้งเป้าหมายรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ประจำเครื่องบิน F-18 อาคารพักอาศัย และโกดังอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ยังออกมาเตือนผ่านรายการโทรทัศน์ว่า สหรัฐจะกำหนดเป้าหมายเป็นสะพานและโรงไฟฟ้าในสัปดาห์ถัดไป หากอิหร่านไม่กลับมาที่โต๊ะเจรจา
การอายัดครั้งนี้ต้องมองในบริบทของแนวปฏิบัติที่กำลังเป็นรูปแบบซ้ำในปีนี้ เดือนเมษายน Tether อายัด USDT มูลค่ากว่า 344 ล้านดอลลาร์ตามคำร้องขอของทางการสหรัฐ รวมกับ 131 ล้านดอลลาร์ครั้งล่าสุด ทำให้ยอดสะสมปี 2569 แตะ 475 ล้านดอลลาร์แล้ว และยังไม่รวมมาตรการจากเดือนที่ผ่านมาที่สหรัฐแซงก์ชัน Nobitex กระดานซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน พร้อมกับ Wallex, Bitpin และ Ramzinex ในฐานะส่วนหนึ่งของแคมเปญ Economic Fury ของรัฐบาลทรัมป์ ทางการสหรัฐกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยอิหร่านเลี่ยงมาตรการแซงก์ชัน ประมวลผลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC และโยกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Nobitex เพียงรายเดียวจัดการกระแสเงินคริปโตของอิหร่านมากกว่าครึ่งหนึ่งในปี 2568 รวมถึงช่วยให้ธนาคารกลางอิหร่านเข้าถึง stablecoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์
สำหรับไทยและอาเซียน กรณีนี้สอดรับกับข้อกังวลที่ IMF เคยชี้ไว้ว่า stablecoin อาจกลายเป็นช่องทางเลี่ยงมาตรการควบคุมเงินทุนได้ การที่ Tether สามารถล็อกกระเป๋า USDT บน TRON ได้ตามคำสั่ง OFAC เป็นหลักฐานที่แสดงว่า stablecoin แบบรวมศูนย์ไม่ได้มีความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ ผู้ให้บริการ payment และกระดานซื้อขายในภูมิภาคที่รับ USDT ควรตระหนักว่าประวัติธุรกรรมของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับองค์กรที่อยู่ในรายชื่อแซงก์ชันอาจส่งผลให้เงินถูกอายัดได้โดยไม่มีเวลาเตรียมตัว และสัญญาณเตือนที่ต้องจับตาในระยะต่อไปคือว่าสหรัฐจะขยายขอบเขตการแซงก์ชันครอบคลุมช่องทาง on-ramp และ payment processor ระดับกลางที่ถูกใช้เป็นทางผ่านโดยไม่รู้ตัวมากน้อยเพียงใด