"สารัชถ์ รัตนาวะดี" ขายบิ๊กล็อต GULF รับเงิน 1,013.7 ล้าน

"สารัชถ์ รัตนาวะดี"ขายบิ๊กล็อต GULF จำนวน 16.35 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 62 บาท รวมมูลค่า 1,013.7 ล้านบาท ให้ "Institutional Investor"
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จำหน่ายหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ให้กับ Institutional Investor (NA)
โดยทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Big Lot) ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนหลักทรัพย์ที่ขาย 16,350,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 62.00 บาท จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการขาย 600,658,207 หุ้น