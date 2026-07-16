กรุงไทยพร้อมขายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส บนวอลเล็ต สบม. ในแอปฯ “เป๋าตัง” ดีเดย์ 31 ก.ค. นี้

ธนาคารกรุงไทย เดินหน้าตอบโจทย์ผู้ลงทุน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เตรียมเสนอขาย พันธบัตรรัฐบาล "ออมพลัส" บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วยรุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี ลงทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท ช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการออมและการลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เปิดจำหน่าย 31 ก.ค. – 31 ส.ค. 2569
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าส่งเสริมการออมและการลงทุน ควบคู่กับการขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ภายใต้แนวคิด "60 ปี กรุงไทย ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต" เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล "ออมพลัส" บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี ทั้ง 2 รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 100 บาท ซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท วงเงินซื้อสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 3 ล้านบาท และถือครองรวมได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อคน ใช้วิธีจัดสรรแบบ First-Come First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่จองซื้อ ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด เริ่มเปิดจำหน่ายวันที่ 31 ก.ค. – 31 ส.ค. 2569
พันธบัตรบนวอลเล็ต สบม. ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการออมและลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยหลังถือครองพันธบัตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับเงินทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมการเข้าถึงการออมและการลงทุนของประชาชนอย่างทั่วถึง สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งด้านการลดความเหลื่อมล้ำและการลดการใช้กระดาษผ่านการลงทุนในรูปแบบดิจิทัล
นอกจากนี้ ธนาคารยังร่วมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล "ออมพลัส" ผ่านช่องทาง Money Connect บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งจะเชื่อมต่อไปสู่ Bond Connect Platform แพลตฟอร์มการลงทุนรูปแบบใหม่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรแบบ Small Lot First จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่กำหนดเพดานการซื้อ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และภายหลังถือครองพันธบัตรไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถขายต่อผ่านแอปพลิเคชัน Streaming เท่านั้น เริ่มเปิดให้จองซื้อได้ในวันที่ 3-5 ส.ค. 2569
ผู้ที่สนใจลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. สามารถดาวน์โหลดแอปฯ “เป๋าตัง” เปิดใช้งานวอลเล็ต สบม. โอนเงินเข้าวอลเล็ตฯ ด้วย Wallet ID หรือ QR PromptPay ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร เลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการซื้อ ระบุจํานวนเงิน และกดยืนยันการชําระเงิน ด้วยรหัส 6 หลัก (PIN) จะได้รับหลักฐาน เป็น E-Slip Payment ที่จัดเก็บในมือถืออัตโนมัติ ส่วนผู้ที่สนใจลงทุนผ่าน Bond Connect Platform ต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และจองซื้อผ่านบริการ Money Connect บนแอปฯ Krungthai NEXT หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา