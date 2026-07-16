ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์กองทุนส่วนบุคคล

สำนักงาน ก.ล.ต. เพิ่มความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลและแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกองทุนรวม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลและการรายงานต่อผู้ลงทุนมีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนส่วนบุคคลรูปแบบพอร์ตมาตรฐาน (PFS) การรายงานสถานะการลงทุนรายบุคคลให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้ลงทุน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI) โดยยังคงหลักการให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้น ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2569 ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยตามหลักการและร่างประกาศที่ ก.ล.ต. เสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) เพิ่มความชัดเจนในการเปิดเผยข้อมูลของ PFS โดยกำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความเสี่ยง หรือผลตอบแทนของการลงทุน เช่น การเปิดเผย
ผลการดำเนินงานในอดีตเพื่อการโฆษณา ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่เลือกแสดงเฉพาะช่วงเวลาที่มีผลตอบแทนดีเท่านั้น เป็นต้น รวมถึงการเปิดเผยผลการดำเนินงานในอดีตต้องให้เข้าใจได้ง่ายและสะท้อนลักษณะของข้อมูลอย่างเหมาะสม
(2) เพิ่มความยืดหยุ่นในการรายงานสถานะการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล โดยเปิดโอกาสให้สามารถกำหนดรูปแบบการรายงานข้อมูลที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ลงทุนและลักษณะการให้บริการได้ ขณะเดียวกันยังคงให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตามผลการลงทุน
(3) เพิ่มความชัดเจนในการจัดการ COI โดยกำหนดแนวทางให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนหรือระหว่างลูกค้าที่อยู่ภายใต้การจัดการเดียวกัน (cross trade) ตามแนวทางเดียวกับที่ใช้กับกองทุนรวม โดยครอบคลุมถึงกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นที่อาจก่อให้เกิด COI
ทั้งนี้ ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว* ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป