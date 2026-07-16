หุ้นแกว่งไซด์เวย์ รับ PPI สหรัฐต่ำคาด-บอนด์ยีลด์ย่อ แต่ยังเสี่ยงแรงขายหุ้นเทคฯ

นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่ง Sideways มีโอกาสชะลอตัวตามตลาดหุ้นเอเชียที่ถูกกดดันจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยี แม้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำคาด และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ จะอ่อนตัวลง แนะจับตาความผันผวนของสถานการณ์ตะวันออกกลางและราคาน้ำมันดิบ ประเมินกรอบแนวรับ 1,620 จุด แนวรับถัดไป 1,610 จุด และแนวต้าน 1,640 จุด
นายวีระวัฒน์วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย [SET.X] เช้านี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวทิศทาง Sideways อย่างไรก็ตามมีโอกาสชะลอตัว แม้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนบวกเล็กน้อย สอดคล้องกับตลาดหุ้นฟิวเจอร์ส ขณะเดียวกันการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ต่ำคาด และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) อ่อนตัวลง
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ อาทิ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ และตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลง จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็น Sentiment ลบต่อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทย นอกจากนี้แนะติดตามสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางซึ่งยังมีความผันผวน และราคาน้ำมันยังทรงตัวระดับสูง
ประเมินกรอบแนวรับ 1,620 จุด แนวรับถัดไป 1,610 จุด และแนวต้าน 1,640 จุด