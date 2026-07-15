GUNKUL ขอแจ้งเกิดใหม่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลังจากเข้าสู่ช่วงขาลงเต็มตัวมายาวนานหลายปี หุ้นบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ได้ฟื้นตัวสู่ขาขึ้นอีกครั้ง โดยราคาพุ่งทะยานนับจากต้นปี จนล่าสุดทะลุ 5 บาท สร้างจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 4 ปี ช่วยให้บรรดาแมลงเม่าที่แห่เข้าไปเก็งกำไร มีโอกาสทยอยเดินลงจากยอดดอยเสียที
หุ้น GUNKUL ปิดการซื้อขายเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในราคา 5.05 บาท เพิ่มขึ้น 0.19 บาท ทะลุราคา 5 บาท ซึ่งเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 4 ปี โดยช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาเคยลงไปต่ำสุดที่ 1.57 บาท และเมื่อเทียบจากจุดต่ำสุด ราคาดีดกลับขึ้นมาแล้วกว่า 200%
GUNKUL ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค โดยเคยเป็นหุ้นเก็งกำไรยอดนิยม ราคาขึ้นลงอย่างร้อนแรง และมักมีการสร้างข่าวดีกระตุ้นการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่อง จนนักลงทุนรายย่อยแห่เข้าไปซื้อหุ้นจำนวนมาก ทำให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งสิ้น 48,735 ราย
ผู้ถือหุ้นรายย่อยบางส่วนทนถือหุ้นไม่ไหว บางส่วนยอมตัดขาดทุนขาย ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยลดลงประมาณ 5 พันราย จากปิดสมุดทะเบียนเดือนมีนาคมปี 2568 ซึ่งเคยมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 53,622 ราย
ราคาหุ้นที่กระเตื้องขึ้น เกิดจากผลประกอบการที่กลับมาเติบโต โดยปี 2568 มีกำไรสุทธิ 1,768.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิ 1,550.83 ล้านบาท ส่วนไตรมาสแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 455.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 366.97 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากการซื้อหุ้นในสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนใน Blue Solar Holdings Inc. (BSHI) ซึ่งเป็นโครงการ Floating Solar บน Laguna Lake ประเทศฟิลิปปินส์ ช่วยเพิ่มกำลังผลิตให้ GUNKUL อีก 784.1 เมกะวัตต์
โบรกเกอร์ 7 แห่ง ได้ออกบทวิเคราะห์หุ้น GUNKUL ซึ่งส่วนใหญ่แนะนำให้ซื้อ โดยกำหนดราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 5.16 บาท ขณะที่บางโบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมายไว้สูงสุดที่ 5.80 บาท แต่บางโบรกเกอร์ให้ราคาเป้าหมายเพียง 3.40 บาท ซึ่งราคาหุ้นล่าสุดทะลุราคาเป้าหมายเฉลี่ยของโบรกเกอร์ทั้ง 7 แห่งขึ้นมาแล้ว
ค่า P/E เรโช GUNKUL อยู่ที่ประมาณ 23 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทนประมาณ 2.39% โดยเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ เพียงแต่การฟื้นตัวของ GUNKUL อาจโดดเด่นกว่าเพื่อนในกลุ่ม เพราะมีข่าวเชิงบวกสนับสนุน
อย่างไรก็ตาม ราคาที่ปรับตัวขึ้นมารอบนี้ถือว่าร้อนแรง และเป็นราคาที่เกิดจากการเก็งกำไรบนความคาดหมาย แนวโน้มผลประกอบการที่จะเติบโต จนปัจจัยพื้นฐานเริ่มเปราะบาง
บรรยากาศการเก็งกำไรหุ้น GUNKUL กลับมาระอุรอบใหม่ ภายใต้ความคาดหมายว่า ผลประกอบการไตรมาส 2 ที่กำลังจะประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคงออกมาดี กระตุ้นให้นักลงทุนแห่กันเข้าไปลุยเก็บหุ้น
GUNKUL กลับมาแจ้งเกิดใหม่แล้ว ภาวะเก็งกำไรหวนคืนกลับมาใหม่ และราคาที่ไต่ระดับทะลุ 5 บาท ช่วยปลดเปลื้องนักลงทุนที่ต้องแบกหุ้นต้นทุนสูงมาหลายปี ขณะที่นักลงทุนบางส่วนรอลุ้นตัวโก่ง ขอให้ราคาขยับขึ้นอีกสักนิด จะได้หลุดจากยอดดอย
แต่ GUNKUL ยังจะมีแรงวิ่งไปได้ไกลอีกแค่ไหนเท่านั้น