ออมสินคว้า3รางวัลMoney & Banking Awards 2026

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้รับ 3 รางวัลใหญ่จากงาน Money & Banking Awards 2026 ได้แก่ Best Retail Bank of the Year 2026 รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก และ รางวัลธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมด้วยนางสาววชิรา การสุทธิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืน และนางสาวศิริพร เลิศสัตยสุกใส รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมรับรางวัลจากนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานในพิธีที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
ทั้งนี้ ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนตามจุดยืน Smart Social Bank for All Lives หรือ ธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์คนไทยทุกช่วงวัย ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG โดยธนาคารได้รับรางวัล ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และ รางวัลธนาคารที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้าและสังคมต่อการดำเนินงานของธนาคารออมสินอย่างยั่งยืน