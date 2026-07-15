ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.62-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 14 เดือนครึ่ง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(15ก.ค.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 14 เดือนครึ่งที่ 33.64 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 33.62 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าในช่วงบ่ายตามการร่วงลงของราคาทองคำในตลาดโลก สวนทางดัชนีค่าเงินดอลลาร์ฯ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่มีสัญญาณตึงเครียดมากขึ้น นอกจากนี้ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการคาดการณ์ว่าแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดจะเป็นแบบคุมเข้มในระยะข้างหน้าเพื่อสกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 978 ล้านบาท และ 1,082 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.40-33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดค้าปลีก ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย และผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย