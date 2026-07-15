ก.ล.ต. แแจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ MJD ทั้ง 7 รุ่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้

ก.ล.ต. แจ้งเตือนผู้ถือหุ้นกู้ "เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์" ทั้ง 7 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เพื่้่อวิเคราะห์ข้อ ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับและให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก
สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. แจ้งว่า ตามที่บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ MJD25OA MJD263A MJD265A MJD25OB MJD26OA MJD274A และ MJD278A ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 มีจำนวนผู้ถือหุ้นกู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อกำหนดสิทธิ จึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวอีกครั้ง ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น
(1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการแบ่งชำระคืนเงินต้น และการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
(2) ปรับลดระยะเวลาการดำเนินการให้นายทะเบียนแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ล่วงหน้าในการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย