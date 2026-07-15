หุ้นปิดบวก 4.18 จุด รับแรงซื้อหุ้นพลังงาน ได้ราคาน้ำมันขึ้นหนุน-เก็งงบ Q2/69

SET ปิดที่ 1,630.21 จุด เพิ่มขึ้น 4.18 จุด (+0.26%) มูลค่าซื้อขาย 86,236.86 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้น จากแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มอิงราคาน้ำมันหนุน โดยเฉพาะ PTT และ TOP ประกอบกับ Sentiment หนุนจากการรายงานเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,642.14 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ 1,627.19 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 240 หลักทรัพย์ ลดลง 205 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 213 หลักทรัพย์
นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับเพิ่มขึ้น โดยที่มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันหนุนตลาดต่อเนื่อง โดยเฉพาะ PTT และ TOP ส่วนหนึ่งมาจากแรงซื้อเก็งงบไตรมาส 2/69 และปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น และ Bond Yield สหรัฐปรับตัวลง
ขณะเดียวกันยังมี Sentiment หนุนตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้นตามกัน จากการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเดือนมิ.ย.ที่ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) สหรัฐปรับตัวลง แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังมีความกังวลทิศทางเงินเฟ้อในระดับสูงอยู่ก็ตาม
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ โดยที่คืนนี้ติดตามการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย.ของสหรัฐ
โดยให้แนวต้าน 1,650 จุด แนวรับ 1,620 จุด