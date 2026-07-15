กำเนิด $HEE เหรียญมีม KUB Chain จากมุกตลกสุดทะลึ่งในวงสนทนาสู่โทเคนของชุมชนไทย ที่พร้อมใจกันเบิร์น

โทเคน $HEE หรือ Human Engagement Engine เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจของวัฒนธรรมมีมคอยน์ที่เกิดขึ้นในคอมมูนิตี้คริปโตไทยโดยเฉพาะ เมื่อสมาชิกในกลุ่ม KUB Chain พลิกมุกตลกที่ถูกโยนขึ้นมาในห้องสนทนาให้กลายเป็นโทเคนจริงบนบล็อกเชนผ่านแพลตฟอร์ม Fair-launch อย่าง durianfun.xyz ชุมชนต่อยอดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การทำภาพมีม แจก Airdrop ไปจนถึงพัฒนาเว็บไซต์รับฝากเผาโทเคนด้วยตัวเอง ทว่าผู้พัฒนาและสื่อย้ำชัดว่า $HEE ไม่มีประโยชน์ใช้งานใดๆ ในตัว สร้างขึ้นเพื่อความสนุกของชุมชนเท่านั้น และไม่ควรคาดหวังผลกำไรจากการถือครอง
จุดกำเนิดของ $HEE เริ่มต้นจากการที่สมาชิกในคอมมูนิตี้ KUB Chain ขว้างไอเดียทำเหรียญมีมชื่อนี้ขึ้นมาในห้องสนทนา (ซึ่งคุณก็รู้ว่าความทะลึ่งของคนไทยนั้นว่าคืออะไร) ก่อนที่คนในกลุ่มจะหยิบไอเดียดังกล่าวไปสร้างเป็นโทเคนจริงบน durianfun.xyz แพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็น launchpad สำหรับมีมคอยน์บน KUB Chain โดยเฉพาะ กระบวนการ Fair-launch ของแพลตฟอร์มเริ่มต้นผ่าน Bonding Curve ซึ่งกำหนดราคาตามอุปสงค์แบบ real-time โดยไม่มีรอบ Presale ล่วงหน้า ไม่มีการจัดสรรโทเคนให้ Venture Capital และไม่มี Team Allocation โทเคนจะ graduate เข้าสู่ตลาด AMM บน Kublerx เมื่อ Bonding Curve สะสมมูลค่าถึงเกณฑ์ 4,400 KUB
เมื่อ $HEE เข้าสู่ Kublerx V3 แล้ว ผู้ที่วางสภาพคล่องใน Pool HEE/KUB จะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมธุรกรรมตามกลไก CLMM (Concentrated Liquidity Market Maker) โดยสิทธิ์ในค่าธรรมเนียมไม่ได้เป็นของผู้สร้างโทเคนโดยอัตโนมัติ แต่เป็นของผู้ที่นำสินทรัพย์เข้าวางสภาพคล่องตามเงื่อนไขของ Pool
ต่อมาชุมชนต่อยอดปรากฏการณ์นี้ด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบพร้อมกัน กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือ Kalamang x HEE Foundation Airdrop ที่เปิดรับผู้เข้าร่วม 400 ราย โดยแต่ละรายได้รับ 10,000 $HEE สมาชิกบางส่วนซื้อโทเคนเพื่อแจกต่อให้ผู้ใช้งานใหม่แทนที่จะถือเพื่อเก็งกำไร สะท้อนว่าแรงจูงใจหลักในการเข้าร่วมคือการสร้าง engagement ในชุมชน ไม่ใช่ผลตอบแทนทางการเงิน
หนึ่งในกิจกรรมที่ผิดแปลกจากมีมคอยน์ทั่วไปคือการที่สมาชิกในชุมชนพัฒนาเว็บไซต์ burnhee.netlify.app เพื่อเปิดให้ผู้ถือ $HEE สมัครใจส่งโทเคนไปยัง Dead Address หรือกระเป๋าที่ไม่มีผู้ใดเข้าถึงได้อีก กล่าวคือเผาโทเคนทิ้งอย่างถาวร (และแน่นอนว่าคำแสลงของความหมาย เบิร์น ในบริบทนี้นั้น พ้องกับการใช้ลิ้นในกิจกรรมทางเพศ) ซึ่งในทางทฤษฎีการเผาเหรียญ ช่วยลดปริมาณอุปทานในตลาด แต่เว็บไซต์ระบุชัดเจนว่าเมื่อธุรกรรมสมบูรณ์แล้ว โทเคนไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่าในกรณีใด
ประเด็นที่ต้องเน้นย้ำสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมคือ Fair-launch ช่วยตัดกลไกที่มีอคติบางอย่างออกไป เช่น การ Presale หรือการจัดสรรโทเคนให้กลุ่มเฉพาะก่อนเปิดตัว แต่ไม่ได้กำจัดความเสี่ยงทั้งหมด ผู้สร้างหรือผู้ซื้อรายใหญ่ยังสามารถสะสมโทเคนผ่านหลายกระเป๋า ทำ Coordinated Sell พร้อมกัน หรือสร้างโทเคนชื่อซ้ำได้ ผู้สนใจจึงควรตรวจสอบ Contract Address ให้ตรงกับโทเคนจริง ดูการกระจายตัวของผู้ถือ ปริมาณสภาพคล่อง และประวัติธุรกรรมของกระเป๋าที่ถือโทเคนปริมาณมากก่อนตัดสินใจใดๆ
อย่างไรก็ตาม ในมิติที่กว้างกว่า ปรากฏการณ์ $HEE เป็นหลักฐานที่น่าสนใจว่าระบบนิเวศของ KUB Chain กำลังพัฒนาเชิงวัฒนธรรมบล็อกเชนที่รอบด้านมากขึ้น ไม่ต่างจากที่ Solana มี pump.fun หรือ Base มีวัฒนธรรมมีมคอยน์ของตัวเอง การที่ผู้ใช้งานในชุมชนไทยสร้างทั้งโทเคน แพลตฟอร์ม Burn หรือเผาเหรียญ เครื่องมือ Airdrop และเนื้อหาประกอบด้วยตัวเองโดยไม่มีทีมพัฒนาหลักที่ชัดเจน สะท้อนระดับหนึ่งของการสร้างชุมชน On-chain ที่เป็นอิสระ แต่ขณะเดียวกัน ลักษณะเหล่านี้ก็คือเหตุผลที่ความเสี่ยงยังคงสูงอยู่เสมอสำหรับผู้ที่เข้ามาในฐานะนักลงทุน และอาจถูกหลอกลวงให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ