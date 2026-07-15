'กสิกรไทย'โชว์คว้า 4 รางวัลเกียรติยศจากงาน Money & Banking Awards 2026

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)(KBANK)เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบ 4 รางวัลเกียรติยศจากเวที Money & Banking Awards 2026 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โชว์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งควบคู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ได้แก่
รางวัลธนาคารแห่งปี 2569 (Bank of the Year 2026) รางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน มุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวควบคู่กับการเติบโตอย่างรับผิดชอบ
รางวัลธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมทางการเงิน ที่ยกย่ององค์กรที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าในยุคดิจิทัลและสนับสนุนการยกระดับประสบการณ์ทางการเงินของผู้ใช้งาน
รางวัล K PLUS แอปพลิเคชันทางการเงินขวัญใจผู้เข้าชมงาน สะท้อนความไว้วางใจและการยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ โดยมาจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2569 ครอบคลุมทั้งความสะดวก ความปลอดภัย และความครบวงจรของบริการบนแพลตฟอร์ม
รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2569 ประเภทกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) จากกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GA-A (D)) แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับความผันผวนได้ในทุกสภาวะตลาด พร้อมโอกาสรับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ ความสำเร็จทั้งหมดในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยในการยกระดับศักยภาพองค์กร ทั้งด้านผลการดำเนินงาน นวัตกรรมทางการเงิน และการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว