Bitaxe Solo Mining ดวงเฮงจัด!! เจอบล็อกบิทคอยน์โกยเงินเหนาะๆ 7 ล้านบาท

นักขุดบิทคอยน์สมัครเล่นพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าโชคยังเป็นตัวแปรที่คำนวณไม่ได้ในสมการของการขุดคริปโต หลังขุดเจอบล็อกบิทคอยน์สำเร็จด้วยเครื่อง Bitaxe ราคาต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ หรือประมาณ 7000 บาท ได้รับรางวัล 3.125 บิทคอยน์ มูลค่าราว 200,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 7 ล้านบาท ทั้งที่กำลังประมวลผลของเครื่องเล็กจิ๋วเพียง 1 เทราแฮชต่อวินาที เทียบไม่ติดแม้แต่เสี้ยวเล็บของเครือข่ายบิทคอยน์ทั้งหมด ตัวเลขจาก Bennet.org ชี้ว่านักขุดสมัครเล่นทำสถิติใหม่ปีนี้ด้วยจำนวนบล็อกเดี่ยว 12 บล็อกในครึ่งปีแรก และยอดรวมในรอบ 12 เดือนพุ่งแตะ 4.7 ล้านดอลลาร์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อนักขุดรายนี้ประมวลผลบล็อกหมายเลข 957,382 สำเร็จผ่านบริการ Public Pool ตามข้อมูลบนบล็อกเชนจาก mempool.space ซึ่ง Public Pool ยืนยันผ่าน X ว่าเครื่องที่ใช้คือ Bitaxe รุ่นเดียว ราคาน้อยกว่า 200 ดอลลาร์ กำลังประมวลผล 1 TH/s ซึ่งแม้จะฟังดูน้อยมาก แต่ก็เพียงพอต่อการชนะสลากนี้ในวันที่โชคเข้าข้าง
เพื่อให้เห็นภาพสัดส่วนที่แท้จริง เครือข่ายบิทคอยน์ทั้งหมดในขณะนี้มีกำลังประมวลผลรวมระดับเอกซาแฮช ซึ่งหมายความว่า Bitaxe หนึ่งเครื่องมีสัดส่วนน้อยกว่าหนึ่งในล้านล้านของเครือข่าย ความน่าจะเป็นของการถูกบล็อกเดี่ยวแต่ละครั้งจึงต่ำจนแทบไม่ต่างจากศูนย์ในทางสถิติ แต่ถึงกระนั้นในระบบที่สุ่มอย่างแท้จริง โอกาสนั้นกลับไม่เคยเป็นศูนย์จริงๆ
สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าความโชคดีดวงเฮงขุดเจอบล็อกในครั้งเดียวคือแนวโน้มในภาพรวม ข้อมูลจาก Bennet.org ชี้ว่าในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักขุดสมัครเล่นพิชิตบล็อกเดี่ยวรวม 24 บล็อก คิดเป็นรางวัลรวม 75.4 บิทคอยน์ มูลค่ากว่า 4.7 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้เติบโต 41% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนว่ากลุ่มนักขุดระดับงานอดิเรก ไม่ได้หายไปพร้อมกับยุครุ่งเรืองของ ICO แต่กลับยังคงเดินหน้าอยู่และมีจำนวนมากขึ้น
สำหรับบริบทของตลาดไทยและอาเซียน เรื่องนี้มีมิติที่เกินกว่าแค่ข่าวน่าสนใจ เพราะ Bitaxe เป็นโครงการ open-source ที่ออกแบบมาให้ผู้ที่ไม่มีงบประมาณขนาดใหญ่สามารถเข้าร่วมเครือข่ายบิทคอยน์ในฐานะผู้ตรวจสอบธุรกรรมได้ ชุมชนนักขุดสมัครเล่นในไทยที่มีความสนใจอุปกรณ์ประเภทนี้ก็กำลังเติบโตขึ้น แม้โอกาสทางสถิติยังต่ำมาก แต่ต้นทุนเข้าสู่วงการที่ลดลงเหลือระดับหลักพันบาท เปลี่ยนภูมิทัศน์ของการขุดบิทคอยน์จากธุรกิจทุนสูงสำหรับบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น มาสู่สิ่งที่ใครก็ตามที่มีเต้าเสียบไฟและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถทดลองเล่นได้ ในวันที่โชคเอื้ออำนวย ผลตอบแทนก็คือรางวัลลอตเตอรี่ในโลกคริปโตระดับ 7 ล้านบาท ซึ่งเฉลี่ยค่าไฟทั้งเดือนกับเครื่องโซโลนี้ไม่กี่สิบบาท