AIRA ดันไอร่าพร็อพเพอร์ตี้ IPO Q3/70 เล็ง Dual Listing ตลาดหุ้นญี่ปุ่น

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล [AIRA] เดินหน้าตอกย้ำภาพลักษณ์ การเป็น Holding Company ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก ทั้งจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และอังกฤษ สะท้อนความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้บริษัทยังเปิดกว้างในการเจรจากับ Strategic Partner ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อผนึกกำลังเสริมศักยภาพการเติบโตและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมดัน ไอร่าพร็อพเพอร์ตี้ เข้าตลาดหุ้นไทยไตรมาส 3/70
นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไอร่า แคปปิตอล [AIRA] เปิดเผยว่า ในครึ่งปีหลัง 2569 AIRA Group ยังคงเดินหน้าลงทุนตามนโยบาย Investment Holding Company มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเงินและการลงทุนครบวงจร (ธุรกิจหลักทรัพย์, สินเชื่อ, วาณิชธนกิจ) และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ บมจ.ไอร่าพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็น Flagship สำคัญในการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income)จากการพัฒนาและบริหารอาคารสำนักงานรวมถึงโรงแรมระดับพรีเมียม เพื่อยกระดับสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจ ชั้นนำทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร
โดยปัจจุบันไอร่าพร็อพเพอร์ตี้เป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม โดยมีสัดส่วนรายได้ 30% จากเดิมธุรกิจหลักคือธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่ง และธุรกิจหลักทรัพย์ โดยปัจจุบันธุรกิจอสังหาฯ สร้างกระแสเงินสดเข้ามาปีละประมาณ 100 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีสินทรัพย์ในพอร์ต คืออาคารสำนักงาน Spring Tower มูลค่าประเมิน 3,700 ล้านบาท มีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy Rate) 95% และเตรียมพัฒนาโครงการ DoubleTree by Hilton Bangkok Silom ระดับ Upper upscale มูลค่า 2,300 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3/69 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 72 นอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาซื้ออสังหาฯ ที่น่าสนใจ เข้ามาบริหาร ซึ่งจะหนุนสัดส่วนรายได้ของธุรกิจอสังหาฯ เพิ่มขึ้นเป็น 50% ในปีหน้า โดยเตรียมนำไอร่าพร็อพเพอร์ตี้เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงไตรมาส 3/70 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเดียว ในลักษณะ Dual Listing หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม
สำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต บริษัทฯ ได้วาง 3 กลยุทธ์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น เริ่มจากกลยุทธ์ Strategic Recurring Income เน้นสร้างรายได้ประจำจากอาคารสำนักงานเกรด A และโปรเจกต์โรงแรม DoubleTree by Hilton Bangkok Silom ตามด้วยกลยุทธ์ Asset Light & Synergy ที่จะผสานความเชี่ยวชาญทางการเงินร่วมกับพันธมิตรเพื่อเตรียมจัดตั้งกองทรัสต์ (REITS) เพิ่มศักยภาพการลงทุน โดยคาดว่าจะนำกองทรัสต์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 2 ปีหลังจากทำไอร่าพร็อพเพอร์ตี้เข้าตลาด โดยมูลค่ากองทรัสต์ที่จะนำเข้าจดทะเบียนราว 8,000 ล้านบาท ซึ่งรวมสินทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน โรงแรม และมีความเป็นไปได้ในการผนึกกำลังกับโรงพยาบาลจากญี่ปุ่นเพื่อขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจากญี่ปุ่น 3 รายสนใจเข้ามาถือหุ้น ไอร่า พร็อพเพอตี้ ด้วย จากปัจจุบันที่ AIRA ถือหุ้นใน ไอร่าพร็อพเพอร์ตี้ ในสัดส่วน 100% โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้บริษัทจะยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
นางนลินี กล่าวว่า ในไตรมาส 1/69 ที่ผ่านมา ผลประกอบการของกลุ่มเติบโตขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% และยันเป้าหมายสำคัญคือการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลทันทีที่มีกำไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในระยะยาว โดยแนวโน้มปีนี้คาดผลประกอบการเป็นบวก หลังจากที่ในไตรมาส 1/69 พลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท จากการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและการฟื้นตัวของบริษัทร่วม ขณะเดียวกันธุรกิจลีสซิ่งแก้ปัญหาหนี้เสียจากพอร์ตหนี้เก่าใกล้จบแล้ว ปลายปีนี้คาดจะกลับมาเป็นบวกแต่อาจยังไม่กำไรเนื่องจากมี NPL จำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไข ควบคู่ไปกับการขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
อีกทั้งยังรับรู้กำไรสม่ำเสมอจากธุรกิจอสังหาฯ ด้านธุรกิจหลักทรัพย์รายได้ค่านายหน้า (Brokerage Fee) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นจาก 46 ล้านบาท ในปี 2568 เป็น 68 ล้านบาทในปี 2569 รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คึกคักขึ้น นอกจากนี้ การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอย่าง ไอร่า แอนด์ ไอฟุล (A&A) ยังช่วยหนุนผลประกอบการกลุ่มให้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดย A&A สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ ในไตรมาส 1/69 ถึง 89 ล้านบาท
AIRA Group พร้อมเดินหน้าต่อยอดการลงทุนได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายแต่ด้วยพอร์ตธุรกิจที่หลากหลายพันธมิตรที่แข็งแกร่งและการดำเนินงานที่โปร่งใสบริษัทฯมั่นใจว่าโครงการโรงแรมระดับโลกที่อยู่ระหว่างการพัฒนานี้จะเป็น Engine สำคัญในการสร้างรายได้ประจำและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างแน่นอน