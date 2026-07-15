KTIS เปิดแบรนด์ "อ้อยพลัส" บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากชานอ้อยบริสุทธิ์ 100%

กลุ่ม เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ฯ ประกาศก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่ผู้นำนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ "อ้อยพลัส" (Evolve Purity) อย่างเป็นทางการ “อ้อยพลัส” บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบรักษ์โลกที่ผลิตจากชานอ้อยบริสุทธิ์ 100% ปราศจากสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมผนึกพันธมิตรผู้ค้าท้องถิ่นรายใหญ่ช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหารในวงกว้าง ประเดิมร้านฟิวเจอร์มาร์ท จังหวัดสมุทรปราการ
นายภูมิรัฐ หวังปรีดาเลิศกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรสู่ BCG อย่างยั่งยืน เปิดเผยว่า การเปิดตัว "อ้อยพลัส" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด (EPAC) บริษัทในกลุ่ม KTIS จะเป็นอีกฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่ม KTIS เพราะเทรนด์รักษ์โลก รักสุขภาพ และการสนับสนุนธุรกิจที่เน้นความยั่งยืน เป็นเทรนด์ใหญ่ของโลก
“ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในเรื่องอ้อย กลุ่ม KTIS ได้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ผลิตน้ำตาลทราย แต่ยังมีเยื่อกระดาษชานอ้อย โรงงานเอทานอล โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งบรรจุภัณฑ์และภาชนะ “อ้อยพลัส” ก็เป็นอีกหนึ่งสายการผลิตที่ต่อยอดจากเยื่อชานอ้อยบริสุทธิ์ 100% โดยมีจุดเด่นคือ ปราศจากสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการตอบสนองต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลกและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และต่อสุขภาพของตนเอง”
สำหรับการทำตลาดแบรนด์ “อ้อยพลัส” หลังจากที่ได้ทำตลาดมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่ามีกระแสตอบรับที่ดี จึงได้รุกทำตลาดต่อเนื่อง โดยการคัดเลือกพันธมิตรที่ทำธุรกิจค้าส่ง (ยี่ปั๊ว) รายใหญ่ โดยเริ่มจากร้าน "ฟิวเจอร์มาร์ท" จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากฟิวเจอร์มาร์ทเป็นศูนย์รวมสินค้ารายใหญ่ที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้บรรจุภัณฑ์อาหารและภาชนะแบรนด์ "อ้อยพลัส" สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่เครือข่ายร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และถึงมือผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นายภูมิรัฐ กล่าวว่า กลุ่ม KTIS เชื่อมั่นว่า “อ้อยพลัส” ภายใต้สโลแกน "Pure from the source, Safe for Life" (บริสุทธิ์ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน) จะไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของกลุ่มเคทิสสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มเคทิสที่ต้องการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี จากโรงงานของคนไทยสู่สังคมและโลกที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า