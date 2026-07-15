INNOPOWER จับมือ Triple Dot Consulting พัฒนา Data & AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

“ อินโนพาวเวอร์ ”เดินหน้าขยายธุรกิจดิจิทัลผ่าน INNOPOWER Digital ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Triple Dot Consulting พัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลและ AI สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ตอกย้ำบทบาท Decarbonization Partner แบบครบวงจร ที่ไม่ได้หยุดเพียงการให้คำปรึกษา แต่ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กร สู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ INNOPOWER กล่าวว่า บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด หรือ INNOPOWER เดินหน้าขยายธุรกิจดิจิทัลผ่าน INNOPOWER Digital ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Triple Dot Consulting พัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลและ AI สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย ตอกย้ำบทบาท Decarbonization Partner แบบครบวงจร ที่ไม่ได้หยุดเพียงการให้คำปรึกษา แต่ร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กร สู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
“สำหรับ INNOPOWER การเป็น Decarbonization Partner คือการพาองค์กรไปถึงเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการลงมือขับเคลื่อนไปพร้อมกับองค์กร โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์นั้น INNOPOWER Digital และความร่วมมือกับ Triple Dot Consulting ในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางที่ INNOPOWER วางไว้”
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันพัฒนา "แพลตฟอร์มโซลูชันดิจิทัลเพื่อภาคอุตสาหกรรม" (Industrial Digital Solution Platform) ใน 4 ด้าน ได้แก่
1. Data & AI for Industries — แพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่ง พร้อม Predictive Analytics และ AI วิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร เพื่อลดการหยุดชะงักและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบผลิต
2. Smart Asset Management — บริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยแนวคิด Smart Maintenance ครอบคลุมการวางแผนบำรุงรักษา การจัดการอะไหล่ และการเชื่อมโยงข้อมูลหน้างานแบบเรียลไทม์ด้วย AI เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงจากการหยุดชะงัก
3. Visual & Acoustic Inspection Analytics — ประยุกต์ใช้ Computer Vision การวิเคราะห์เสียง และ AI Pattern Recognition ในการตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อความแม่นยำสูงขึ้น ลดการพึ่งพาแรงงานคน และสนับสนุน Proactive Maintenance
4. Robotic & Automation Integration — เชื่อมระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลและระบบบริหารองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับอุตสาหกรรมอัจฉริยะในอนาคต
นายศรณัฐ เจนถนอมม้า Head of Digital Business Development บริษัท อินโนพาวเวอร์ ดิจิทัล จำกัด เผยว่า "INNOPOWER Digital เป็นกลไกขับเคลื่อนด้าน Digital Innovation Ecosystem ของกลุ่ม กฟผ. (EGAT Group) ที่มุ่งเปลี่ยนความต้องการขององค์กรด้านพลังงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำงานได้จริงในเชิงปฏิบัติ การร่วมมือกับ Triple Dot Consulting ครั้งนี้จะช่วยนำความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ AI และการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ Triple Dot Consulting เข้ามาเสริมบริบทและความเข้าใจเชิงลึกของเราในอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อส่งมอบโซลูชันที่สร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงให้กับกลุ่ม กฟผ. รวมถึงกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรม"
นายสุวิชา กอจรัญจิตต์ Co-founder & Managing Partner บริษัท ทริปเปิลดอท คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า "ภาคอุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ข้อมูลและ AI จะเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ Triple Dot Consulting เข้ากับประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของ INNOPOWER Digital เพื่อพัฒนาโซลูชันที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตั้งแต่การบริหารจัดการสินทรัพย์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ AI และระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรไทยสามารถยกระดับการดำเนินงาน ลดต้นทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Industry ได้อย่างยั่งยืน"
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง INNOPOWER Digital และ Triple Dot Consulting จะช่วยขยายโอกาสในการพัฒนาโซลูชันดิจิทัลที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด พร้อมรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง