ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดนิทรรศการ “100 ปี ชาตกาล ศ.สังเวียน อินทรวิชัย”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ห้องสมุดมารวย ชวนร่วมน้อมรำลึกถึงผลงานและคุณูปการของศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ผ่านนิทรรศการที่สะท้อนแนวคิดและหลักการทำงานอันทรงคุณค่าเจ้าของวลีอมตะ “สิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้อง แม้ไม่มีใครทำสิ่งนั้น สิ่งที่ผิดคือผิดแม้ทุกคนทำสิ่งนั้น” ภายในนิทรรศการประกอบด้วย
• เส้นทางชีวิตของศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ในการขับเคลื่อนและวางรากฐานการพัฒนาตลาดทุนไทย
• งานเขียนที่สะท้อนแนวคิดของศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ในการผลักดันบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) จนสามารถทำให้ตลาดทุนไทยเติบโตจนถึงปัจจุบัน
• หนังสือแนวคิดด้านบรรษัทภิบาลที่ดีและการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากล ที่ห้องสมุดมารวยคัดสรรมาให้บริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุน
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “100 ปี ชาตกาล ศ.สังเวียน อินทรวิชัย” ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2569 ณ ห้องสมุดมารวย ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.maruey.com