MONEY EXPO 2026 KORAT ชูพลัง AI สร้างความมั่งคั่ง รวมโซลูชั่น "สินเชื่อ-ลงทุน-ประกัน" ครบวงจร 7-9 ส.ค.นี้

วารสารการเงินธนาคาร ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 20 MONEY EXPO 2026 KORAT ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช ภายใต้แนวคิด "AI WEALTH CREATION ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ" ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกัน และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจชั้นนำ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินการลงทุนครบวงจร ทั้งสินเชื่อ เงินออม การลงทุน และประกัน เพื่อช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจ เข้าถึงทุกโอกาสของการสร้างความมั่งคั่งในงานเดียว พร้อมฟังสัมมนาจากกูรูชั้นนำระดับประเทศฟรีตลอดงาน
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัด งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 20 MONEY EXPO 2026 KORAT ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00-20.00 น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด "AI WEALTH CREATION ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลังเอไอ" เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโลกการเงินยุคใหม่ ที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยยกระดับการวางแผนการเงิน การลงทุน การเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น
ดีลการเงิน-ลงทุนครบวงจร ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
นางสาวภาคนีกล่าวว่า ภายในงาน ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกัน และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจชั้นนำที่เข้าร่วมงาน ได้เตรียมข้อเสนอด้านการเงินและการลงทุนที่ครอบคลุมทุกความต้องการ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายสถาบันได้ในที่เดียว และเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบครัน : ตั้งแต่สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรีไฟแนนซ์, สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME, เงินฝากและสลากออมทรัพย์อัตราพิเศษ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
- ทางเลือกการลงทุนหลากหลาย : ครอบคลุมทั้ง กองทุนรวม, หุ้น, ทองคำ, ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก
- ยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยี AI : ต่อยอดบริการทางการเงิน ทั้งในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินความเสี่ยง และการออกแบบคำแนะนำทางการเงินเฉพาะบุคคล (Personalized Finance) ช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผน และตัดสินใจทางการเงินได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
งานในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรกำกับดูแลระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), กรมบังคับคดี และ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ที่พร้อมนำบริการให้คำปรึกษา การค้ำประกันสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ และการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มาสนับสนุนประชาชนและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมี เวทีสัมมนาด้านการเงินและการลงทุนฟรีตลอด 3 วัน โดยกูรูและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ที่จะมาร่วมวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจ การลงทุน และกลยุทธ์บริหารเงินในยุคดิจิทัล เพื่อช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างมั่นใจ
นางสาวภาคนีกล่าวว่า ตลอด 3 วันของการจัดงาน ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับข้อเสนอพิเศษจากธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทประกันชั้นนำ พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบทางเลือก วางแผนทางการเงิน และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้าน ขยายธุรกิจ วางแผนเกษียณ เริ่มต้นลงทุน หรือบริหารจัดการภาระหนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเข้าถึงบริการทางการเงินแบบครบวงจรในงานเดียว
"โคราชเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เชื่อมโยงทั้งภาคอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ งาน MONEY EXPO 2026 KORAT จึงมีบทบาทเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงแหล่งทุน องค์ความรู้ และโอกาสทางธุรกิจให้กับประชาชน นักลงทุน และผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน" นางสาวภาคนีกล่าว
ทั้งนี้ งานจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid Exhibition เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจทั่วประเทศ โดยสามารถเข้าร่วมงานและรับสิทธิประโยชน์ได้ทั้งภายในพื้นที่จัดงาน ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.moneyexpo.net ได้ทุกที่ ทุกเวลา
องค์กรที่เข้าร่วมงาน MONEY EXPO 2026 KORAT
ธนาคาร/สถาบันการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรกำกับดูแล
กรมบังคับคดี
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)