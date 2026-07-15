SNNP ส่งแคมเปญ “Bento x SPIDER-MAN ดันยอดขายครึ่งปีหลัง

“ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง” ใช้เบนโตะ (Bento) ด้วยการแคมเปญแห่งปี “Bento x SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY" ด้วยกลยุทธ์ Collaboration Marketing ผสานความแข็งแกร่งของแบรนด์สแน็คปลาหมึกอบอันดับ 1 เข้ากับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์หนุนยอดขายครึ่งปีหลัง
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP แท็กทีมพันธมิตรยักษ์ใหญ่ระดับโลก โซนี่ พิคเจอร์ส (Sony Pictures) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญแห่งปี “Bento x SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY" ด้วยกลยุทธ์ Collaboration Marketing ผสานความแข็งแกร่งของแบรนด์สแน็คปลาหมึกอบอันดับ 1 เข้ากับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ซูเปอร์ฮีโร่ระดับโลกเพื่อสร้างประสบการณ์ความสนุกรูปแบบใหม่และขยายฐานผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน พร้อมขับเคลื่อนตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึกอบให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจในประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยถึงแนวคิดและเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เบนโตะในฐานะ ผู้นำการตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึกอบ ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งจนสามารถขยายตลาดไปกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ความร่วมมือกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์ SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในระยะสั้น แต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความทันสมัยและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อยู่เสมอ สำหรับเบนโตะ การทำ Collaboration Marketing ไม่ได้เป็นเพียงการนำแบรนด์มาทำกิจกรรมร่วมกัน แต่เป็นการเชื่อมจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยเราเลือกพันธมิตรที่มีภาพลักษณ์แข็งแกร่ง เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง และมีความสอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์เบนโตะ ซึ่ง SPIDER-MAN ถือเป็น Global Icon ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของเบนโตะและ SPIDER-MAN ที่มีความสอดคล้องกันอย่างมากภายใต้แนวคิด “โตมาด้วยกัน” ตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงาน จึงมั่นใจว่ากลยุทธ์ Collaboration Marketing นี้ จะช่วยขยายฐานลูกค้า ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคใหม่ ๆ ให้เปิดใจลอง และกระตุ้นการบริโภค เพิ่มโอกาสในการขาย
โดยบริษัท ฯ คาดหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยผลักดันยอดขายในช่วงแคมเปญให้เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 20%นอกจากนี้ยังช่วยสร้าง Brand Awareness และ Consumer Engagement ร่วมกับผู้บริโภคได้ดี พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์แบรนด์เบนโตะให้ทันสมัยอยู่เสมอ”
นายศิรวิศร์ วินธนาพิศุทธ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย บริษัท ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส (ฟาร์อีสต์) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ของโซนี่ พิคเจอร์ส ในประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในฐานะพันธมิตรความบันเทิงระดับโลกว่า “ภาพยนตร์ SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY คือภาพยนตร์เรือธงแห่งปี 2026 จาก โซนี่ พิคเจอร์ส ที่มีแฟนๆ ทั่วโลกรอคอยเป็นจำนวนมาก
อีกทั้งยังมีฐานแฟนคลับที่กว้างและทรงพลังในทุกช่วงอายุ การที่ได้ร่วมมือกับเบนโตะซึ่งเป็นแบรนด์ผู้นำตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึกอบที่มีเครือข่ายช่องทางจำหน่ายครอบคลุมผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แคมเปญ “Bento x SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY" จะช่วยสร้างมิติใหม่ในการรับรู้ถึงการกลับมาของภาพยนตร์ SPIDER-MAN: BRAND NEW ได้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมการตลาดที่เข้าถึงคนไทยในวงกว้าง เราหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างกระแสความตื่นเต้นและส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับแฟนภาพยนตร์ชาวไทยทุกคนก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ 30 กรกฎาคม นี้”
แคมเปญมาพร้อมกับไฮไลต์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน (Limited Edition Packaging) ดีไซน์พิเศษรวม 13 SKUs ทั้งในกลุ่มเบนโตะหมึกอบ เบนโตะหมึกบด และเบนโตะ แม็กซ์ หมึกอบกรอบ ที่ดึงเอาคาแรกเตอร์ซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจคนทั่วโลกอย่าง SPIDER-MAN มาอยู่บนซองขนม เพื่อสร้าง Visual Impact ที่โดดเด่นสะดุดตาบนชั้นวางสินค้า และกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกร่วมของผู้บริโภค (Emotional Engagement) ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 360 องศา ทั้งช่องทางออฟไลน์ หน้าจุดขาย และออนไลน์ผ่านกลุ่ม KOLs, Influencers และคอมมูนิตี้แฟนคลับภาพยนตร์
"Bento x SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY" Lucky Draw Promotion เปิดให้ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2569 เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เบนโตะครบทุก 100 บาท รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1สิทธิ์ เพียงอัปโหลดภาพใบเสร็จผ่านช่องทางที่กำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการร่วมรายการ ลุ้นรับ PlayStation®5 รุ่น Ultra HD Blu-ray พร้อมเกม MARVEL'S SPIDER-MAN 2 จำนวน 20 รางวัล รวมถึงของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้ Bento x SPIDER-MAN กว่า 4,000รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2.3 ล้านบาท พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกสัปดาห์ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและเงื่อนไขการร่วมรายการได้ทาง Facebook: BentoSquid