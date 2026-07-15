PSTC ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

“เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี ” เผยไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดครบทุกชุด รวมมูลค่า 551.5 ล้านบาท ลดภาระดอกเบี้ย เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ลุยธุรกิจพลังงาน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิดเผยว่า บริษัทได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดครบทั้งจำนวน 3 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (PSTC25NA) หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (PSTC26NA) และหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 (PSTC278A) รวมมูลค่าเงินต้น 551.5 ล้านบาท พร้อมชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละชุดเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 (PSTC25NA) จำนวน 209,900 หน่วย มูลค่า 209.9 ล้านบาท ไถ่ถอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ตุลาคม 2569
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 (PSTC26NA) จำนวน 122,100 หน่วย มูลค่า 122.1 ล้านบาท ไถ่ถอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 (PSTC278A) จำนวน 219,500 หน่วย มูลค่า 219.5 ล้านบาท โดยทยอยไถ่ถอนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม และ 9 กรกฎาคม 2569 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 สิงหาคม 2570
การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทไม่มีหุ้นกู้ทั้ง3 ชุดข้างต้นคงค้างอีกต่อไป และช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการบริหารโครงสร้างหนี้และต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2569 บริษัทมุ่งขยายธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจ Solar Farm, Private PPA, LNG สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง รวมถึงโซลูชันด้านพลังงานของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว