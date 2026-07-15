หุ้นฟื้นตัวขานรับเงินเฟ้อสหรัฐต่ำคาด บอนด์ยีลด์ย่อ-ดอลลาร์ชะลอแข็งค่า

นักวิเคราะห์ฯ คาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัวหลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ต่ำคาดลดแรงกดดันเฟดขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์ชะลอแข็งค่า-บอนด์ยีลด์ย่อลง แต่อัพไซด์ยังจำกัดจากสงครามตะวันออกกลางยังไม่แน่นอน ให้แนวรับแรก 1,612 จุด ถัดไป 1,606 จุด และแนวต้าน 1,640 จุด ถัดไป 1,650 จุด
นายอภิชาติผู้บรรเจิดกุล, CISAผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] เช้านี้คาดฟื้นตัวหลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาต่ำคาด ช่วยลดแรงกดดันธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทำให้ไม่จำเป็นต้องรีบปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่มการเงินออกมาอย่างแข็งแกร่งเมื่อคืนนี้ ส่งผลให้เกิดแรงซื้อคืนและผลักดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐรีบาวด์กลับขึ้นมาได้
ทั้งนี้ คาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะมีทิศทางสอดคล้องกัน เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำคาด ส่งผลให้เงินดอลลาร์ชะลอการแข็งค่าขึ้น เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ที่ย่อตัวลง อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของดัชนียังจำกัด เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวน อีกทั้งช่วงนี้ดัชนี SET น่าจะขับเคลื่อนตามการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไทยด้วย
ประเมินกรอบแนวรับแรก 1,612 จุด ถัดไป 1,606 จุด และแนวต้านแรก 1,640 จุด ถัดไป 1,650 จุด