ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.52-ติดตามฟันด์โฟลว์-สถานการณ์ในตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(14ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.52 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่นในเอเชียอ่อนค่าลง สวนทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่กลับมาแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนท่ามกลางความเสี่ยงที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะยืดเยื้อ นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังสอดคล้องกับแรงขายสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ แม้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 3,991 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 5,732 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.40-33.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนมิ.ย. ของจีน รวมถึงดัชนี PPI เดือนมิ.ย. ของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาของสหรัฐฯ