ทีทีบีถอดรหัสทิศทางตลาดครึ่งปีหลัง-Theme AIยังมาแรง-แนะหุ้นเทคโนโลยีพื้นฐานดีทั่วโลก

ทีทีบีจัดงานสัมมนา “ttb Investment Outlook 2H/2026” ภายใต้ธีม “Shaping Growth Beyond New High: ก้าวใหม่ของการเติบโต สู่โอกาสที่เหนือกว่า” ร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนโลกในช่วงครึ่งปีหลัง พร้อมแนะนำพอร์ตลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนท่ามกลางความผันผวนที่ยังคงอยู่
นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งทางการเงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี)กล่าวว่า ปัจจุบันแม้หลายสินทรัพย์ทั่วโลกจะทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่ตลาดยังเผชิญความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีทีบีให้ความสำคัญกับการนำเสนอมุมมองการลงทุนที่รอบด้าน ครอบคลุมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจโลก สินทรัพย์ที่มีศักยภาพ และทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย พร้อมคัดสรรกองทุนคุณภาพจากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถต่อยอดความมั่งคั่ง พร้อมกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะยาว
ก้าวใหม่ของการเติบโต สู่โอกาสที่เหนือกว่า
นายอภิวัฒน์ น้าประทานสุข ผู้บริหารอาวุโสด้านกลยุทธ์การลงทุน ทีทีบี มองว่าครึ่งแรกของปี ตลาดหุ้นหลายตลาดทำ All Time High ตามที่ทีทีบีคาดการณ์ เข้าสู่ครึ่งปีหลังตลาดหุ้นโลกยังมีแนวโน้มทำ New High ต่อได้จากการเติบโตของธีม AI ที่ยังอยู่เพียงแค่จุดเริ่มต้น นำไปสู่ผลกำไรของบริษัทที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง ดอกเบี้ย Fed มีโอกาสไม่ปรับขึ้นจากราคาน้ำมันที่ลงมาสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม รวมทั้งการเมืองในสหรัฐอเมริกา จะมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอม แนะนำกลยุทธ์การลงทุนแบบ Core & Satellite โดยมีกองทุน ES-Ultimate GA Series (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5) เป็นแกนหลักเพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ต พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ซึ่งปัจจุบันมี AUM กว่า 30,000 ล้านบาท
นายณัชพล นนทิสกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า ES-Ultimate GA Series (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5) เป็นคอร์พอร์ตโฟลิโอที่ดี ด้วยผลการดำเนินงานที่ดี พร้อมการควบคุม Max Drawdown ช่วงวิกฤตปี 2568-2569 ได้ดี โดยจำกัดผลขาดทุนไว้เพียง -4% ถึง -8% ขณะที่ดัชนีหุ้นโลกร่วงแรงถึง -14% สำหรับครึ่งปีหลังพร้อมขับเคลื่อนพอร์ตผ่าน 3 ไอเดียหลัก คือ คงน้ำหนักกลุ่ม AI Super Cycle เพิ่มหุ้นธนาคารสหรัฐฯ รับธีมดีเรกูเลต และเปิดรับโอกาสกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทวัสดุก่อสร้างสหรัฐฯ จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งสร้างพอร์ตที่พร้อมรับมือความผันผวนได้อย่างมีเสถียรภาพ
AI กับการเติบโตโลกยุคใหม่ สู่โอกาสลงทุนกับ AI ทั้งระบบ
ในมุมมองด้านเทคโนโลยี นายกัมปนาท โอมฤก นักกลยุทธ์การลงทุน ทีทีบี ระบุว่า การเติบโตของ AI กำลังก้าวสู่ระยะที่ขยายตัวครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของ AI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหุ้น Big Tech หรือ Semiconductor อีกต่อไป แต่จะกระจายไปยังบริษัทอื่น ๆ ที่จะได้ประโยชน์ จากการลงทุนใน CAPEX ของกลุ่ม Hyperscalers ซึ่งมียอดลงทุนมากกว่า 6 แสนเหรียญล้านต่อปี ดังนั้นการลงทุนใน Theme AI ช่วงครึ่งปีหลัง จึงแนะนำกระจายการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก และยังคงเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี
ขณะที่ นายภูริพัฒน์ ละเอียดธนะกิจ นักกลยุทธ์การลงทุนอาวุโส ทีทีบี กล่าวย้ำมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นเอเชีย โดยระบุว่า เศรษฐกิจในเอเชียยังมีแนวโน้มเติบโตได้แข็งแกร่ง แม้จะเผชิญผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง แต่ก็ได้กระแส AI Super Cycle ช่วยสนับสนุนการส่งออกทางด้านเทคโนโลยีของประเทศในเอเชีย ซึ่งคาดว่าปัจจัยนี้จะยังคงอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยมองว่าการลงทุนทางด้าน AI ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น
ด้าน นางสาวมทินา วัชรวราท ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ.กสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า นักลงทุนที่ต้องการเกาะกระแส AI Super Cycle อย่างครบวงจร ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงไปยัง การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเอเชีย เนื่องจากเอเชียเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรม AI โลก โดยกองทุน K-ATECH (ระดับความเสี่ยงกองทุน 6) มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการชิป หน่วยความจำ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากสินทรัพย์หลักแล้ว ทีทีบียังแนะนำให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต โดย นายจตุพัฒน์ ตรงประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน ทีทีบี แนะนำให้จัดสรรการลงทุนในกองทุน Hedge Fund ประมาณ 5-10% ของพอร์ต เพื่อเสริมโอกาสสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวนในระยะยาว และที่สำคัญภายใต้บริบทตลาดที่ยังมีความไม่แน่นอน กลยุทธ์การกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ผ่านทั้งกองทุนแกนหลัก กองทุนธีม AI และสินทรัพย์ทางเลือก จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเติบโตของพอร์ตการลงทุนและรับมือกับความผันผวนในระยะยาว