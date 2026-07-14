บสย.พร้อมค้ำฯสินเชื่อ'ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส'-ปั้นผู้ประกอบการรายใหม่

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส” ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน บสย. เพื่อให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ยังมีเงินลงทุนไม่เพียงพอ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. ช่วยลดข้อจำกัดในการเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน
โดยภายในงานเปิดตัวโครงการ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พูดถึงบทบาทของ บสย. ว่า เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังขาดหลักประกันเพียงพอในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดย บสย. จะเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อ และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือน “ลมใต้ปีก” ที่ช่วยให้ SMEs สามารถเริ่มต้นและขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง ในงานเปิดตัวดังกล่าว บสย. ยังได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เปิดบูธให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ และบริการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการต่อยอด หรือเริ่มต้นธุรกิจ
ทั้งนี้ โครงการ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ผ่านมาตรการสนับสนุนทั้งเงินอุดหนุน พื้นที่ค้าขาย แหล่งเงินทุน และการเชื่อมโยงตลาดดิจิทัล เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยรวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า 100 แบรนด์ ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่าย
สำหรับผู้ประกอบการ SMEsที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจผ่านรูปแบบแฟรนไชส์ สนใจเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย แฟรนไชส์สร้างอาชีพ พลัส”สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกให้กับ SMEs สามารถเข้ามาตรวจสุขภาพทางการเงิน พร้อมจองคิวขอรับคำปรึกษาทางการเงินฟรี