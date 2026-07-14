หุ้นไทย...หมุดหมายเงินทุนไหลกลับ / สุนันท์ ศรีจันทรา

สงครามตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ อาจสร้างความหวั่นไหวให้นักลงทุนทั่วโลก แต่ตลาดหุ้นไทยกลับไม่สะทกสะท้านมากนัก โดยเปิดการซื้อขายรับสัปดาห์ใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ปรับตัวลงเพียงเล็กน้อย ดัชนีปิดที่ 1626.03 จุด ลดลงเพียง 1.87 จุดเท่านั้น
หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มหลักเพียงแค่พักฐาน ปรับตัวบวกและลบในกรอบแคบ ๆ ซึ่งหากหุ้นบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ไม่ทรุดลง ดัชนีก็อาจเดินหน้าต่อ สร้างจุดสูงสุดใหม่ไปเรื่อย ๆ
แม้ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งทะยานใกล้ทะลุ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ซึ่งจะกดดันให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ จนนำไปสู่การขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่นักลงทุนต่างชาติก็ยังไม่ส่งสัญญาณจะถอยออกไป เพราะประเมินว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังสดใส เศรษฐกิจปีนี้เริ่มกระเตื้อง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปีนี้เป็น 2.3%
ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 3.93% ซึ่งถือว่าสูง และหุ้นในหลายกลุ่มยังรักษาอัตราการเติบโตของผลกำไรได้ดี โดยราคาหุ้นอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก
นักลงทุนต่างชาติกลับมาไล่ซื้อหุ้นคืนนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ยอดซื้อหุ้นสะสมสุทธินับจากสิ้นปีมีจำนวนทั้งสิ้น 55,802 ล้านบาท และกลายเป็นตลาดหุ้นเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่นักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อหุ้นสุทธิสูงสุด
หุ้นที่พุ่งขึ้นมาเกือบ 100 จุดในรอบนี้ เกิดจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติโดยตรง และแรงซื้อไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะหุ้น DELTA หรือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่กระจายในหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มหลัก ทำให้การปรับตัวขึ้นของดัชนีมีความแข็งแกร่ง ไม่ผันผวนไปตามการขึ้นลงของหุ้น DELTA เพียงตัวเดียวเหมือนก่อนหน้า
แม้ดัชนีจะปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 360 จุด นับจากสิ้นปี 2568 แต่ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนยังเติบโต นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เชื่อว่าเงินทุนจากต่างชาติยังไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง ซึ่งจะเป็นกองหนุนที่ช่วยขับเคลื่อนดัชนีให้ขยับขึ้นได้อีก
ครึ่งปีแรกผ่านไปด้วยบรรยากาศการลงทุนที่ฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกัน ในครึ่งปีหลัง ตลาดหุ้นไทยยังสดใส และอยู่ในเป้าหมายการลงทุนของต่างชาติ ซึ่งจะขนเงินทุนกลับเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย โดยหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มหลักที่มีพื้นฐานดี แนวโน้มผลประกอบการเติบโต ราคามีโอกาสขยับขึ้นต่อ นักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ในมืออาจไม่ต้องรีบร้อนขายทำกำไร แต่สามารถรอคอยจังหวะโยนหุ้นใส่มือต่างชาติในราคาดี ๆ
สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระลอกใหม่ อาจลุกลามและรุนแรงไม่น้อยกว่ารอบก่อน ๆ แต่พื้นฐานอันแข็งแกร่งของตลาดหุ้นไทยอาจช่วยเป็นกันชนที่รับแรงกระแทกของสงครามได้ จนไม่เกิดความผันผวนที่รุนแรง เพียงแต่จะเกิดการสะดุดหรือหยุดพักฐานเพียงชั่วคราว เหมือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
แต่แนวโน้มภาพรวมในครึ่งปีหลัง หุ้นยังอยู่ในช่วงขาขึ้น ส่วนจะขึ้นไปได้ไกลขนาดไหน อยู่ที่เงินทุนต่างชาติจะไหลกลับเข้ามามากน้อยเพียงใด
ถ้าบุกตะลุยไล่ซื้อหุ้นคืนเหมือนช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ดัชนีหุ้นปีนี้คงวิ่งไปไกลสุดกู่ และไกลเกินกว่าใครจะคาดหมายได้