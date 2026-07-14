SAM คัดทรัพย์ทำเลดีมูลค่ารวม 91 ลบ.ออกประมูล 22 ก.ค.นี้

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM คัดทรัพย์เด่นทำเลทองเหมาะกับการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ใกล้ถนนสายหลัก การคมนาคมสะดวก อาทิ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ห้องชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า จำนวนรวม 33 รายการ รวมมูลค่า 91 ล้านบาท เปิดประมูลในวันที่ 22 ก.ค.2569 อยู่ โดยมีไฮไลท์สำคัญ ได้แก่ TL0560 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เนื้อที่ 24.8 ตร.ว. โครงการพลีโน่ สุขสวัสดิ์ ถ.ประชาอุทิศ แขวง ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ใกล้โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 3.62 ลบ. CL0344 CL0345 CL0346 ห้องชุดพักอาศัย โครงการ ลุมพินี คอนโดทาวน์ บางแค มี 3 ห้อง เนื้อที่ห้องละ 26.31 ตร.ม. ถ.บางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ใกล้ห้างเดอะมอลล์บางแค วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ ห่างจากสถานีบางแค รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพียง 750 เมตรเท่านั้น ราคาพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่ 1.12 -1.18 ลบ.
นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการใช้บริการด้านสินเชื่อ SAM ได้รับความร่วมมือจากธนาคารพันธมิตรชั้นนำ 6 แห่ง เพื่อสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารยูโอบี ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในการให้บริการสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเฉพาะลูกค้า SAM เท่านั้น รวมถึงได้จัดแคมเปญ “SAM ทรัพย์มือสองต้องบอกต่อ” มอบค่าตอบแทนสำหรับผู้แนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักมาซื้อทรัพย์ของ SAM ทั้งการประมูลและการซื้อตรง โดยให้ค่าตอบแทนสูงสุดถึง 3 ล้านบาทต่อรายการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ตัวอย่างทรัพย์เด่นน่าสนใจอื่นๆ
1) 8Z5719 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เนื้อที่ 13.5 ตร.ว. ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ใกล้โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และวัดลาดปลาเค้า ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 2.15 ลบ.
2) 8Z5620 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นพร้อมชั้นลอย เนื้อที่ 20 ตร.ว. ถ.ทางหลวงชนบท (ปท.3008) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ใกล้โรงพยาบาลธัญบุรี ศาลจังหวัดธัญบุรี โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียธัญญสิทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาล ธัญวิทยา วัดนาบุญและวิทยาลัยการปกครอง ห่างจาก ถ.รังสิต-นครนายก (ทล.305) เพียง 200 เมตรเท่านั้น ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1.40 ลบ.
3) HL0464 บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ 2 ชั้น เนื้อที่ 124.9 ตร.ว. โครงการ เพลส แอนด์ พาร์ค ถ.ประชาอุทิศ ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ใกล้วัดคลองมอญ ตลาดรวยมาร์เก็ต โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร และโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศศึกษา ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 5.12 ลบ.
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนและยื่นซองประมูล พร้อมเอกสารประกอบการประมูล ครั้งที่ 13/2569 ภายในวันที่ 15 ก.ค.2569 และกำหนดเปิดซองประมูลวันที่ 22 ก.ค.2569 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป