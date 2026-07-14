หุ้นปิดลบ 1.87 จุด บ่ายรับแรงซื้อกลับหุ้นน้ำมัน-ADVANC ยังเกาะติด ตอ.กลาง

SET ปิดที่ 1,626.03 จุด ลดลง 1.87 จุด (-0.11%) มูลค่าซื้อขาย 82,003.75 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แม้ว่ายังมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่ปัจจัยจากจีนรายงานตัวเลขส่งออกและนำเข้าเดือนมิ.ย.ออกมาดีกว่าคาด ทำให้เป็น Sentiment หนุนต่อตลาดหุ้นในเอเชีย ประกอบกับแรงซื้อหุ้นอิงราคาน้ำมัน จากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นช่วยพยุงดัชนี แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ พร้อมให้แนวต้าน 1,640 จุด แนวรับ 1,610 จุด
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลง และเริ่มลดช่วงลบลง โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,606.27 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,629.68 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 239 หลักทรัพย์ ลดลง 216 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 213 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายวันนี้ลดช่วงลบลงหลังจากช่วงเช้าปรับตัวลงแรง ซึ่งเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นเอเชียที่เริ่มลดช่วงลบก่อนที่จะปิดการซื้อขายไป ส่วนหนึ่งคาดว่ามีปัจจัยหนุนจากการที่จีนรายงานยอดส่งออกและยอดนำเข้าเดือนมิ.ย.ออกมาดีกว่าคาด ทำให้เป็น Sentiment ต่อตลาดหุ้นเอเชีย
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะยังมีความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ทำให้น้ำมันมีการปรับตัวขึ้น แต่ก็เป็นปัจจัยที่หนุนต่อหุ้นที่อิงกับราคาน้ำมันในตลาดหุ้นไทยที่ยังคงเห็นแรงซื้อเข้ามาช่วยหนุนดัชนี รวมทั้งยังมีแรงซื้อ ADVANC ที่เข้ามาหนุนดัชนีด้วยเช่นกัน ทำให้ดัชนีช่วงบ่ายวันนี้ปรับตัวลงเล็กน้อย
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ยังติดตามสถานการณ์ในตะวันออกลางต่อเนื่อง และพรุ่งนี้จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนออกมาเพิ่มเติมอีก โดยให้แนวต้าน 1,640 จุด แนวรับ 1,610 จุด