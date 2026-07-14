ไม่รอด!! DSI บุกรวบ "โค้ชเจมส์" คาสนามบินสุวรรณภูมิ อ่วมคดี Forex เถื่อน 30 หมาย

ปฏิบัติการสนธิกำลังกลางสนามบินสุวรรณภูมิปิดฉากการหลบหนีของ "นายธีรพงษ์ คงแก้ว" หรือ โค้ชเจมส์ หนึ่งในผู้แนะนำการลงทุนแถวหน้าของขบวนการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หลังเดินทางกลับจากดูไบและถูกควบคุมตัวทันทีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา เส้นทางของเจ้าตัวในฐานะ “ไอบี” ซึ่งทำหน้าที่สอนเทรดและชักนำนักลงทุนเข้าสู่โบรกเกอร์ต้องสงสัย กำลังถูกสาวถึงแก่นภายใต้หมายจับ 30 ฉบับ ทั้งความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และฉ้อโกงประชาชน ขณะที่ทนายยืนกรานลูกความให้การปฏิเสธทุกข้อหา สะท้อนดีลลับที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ชั้นสอบสวนคดีพิเศษเต็มรูปแบบ
เวลาประมาณ 11.00 น. วันนี้ (14 ก.ค.) วงจรการติดตามผู้ต้องหาคดีฟอเร็กซ์เถื่อนที่คั่งค้างมานานก็ถูกกระชับให้แคบลงอย่างฉับพลัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI สนธิกำลังร่วมกับชุดสืบสวนปราบปราม กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 2 เข้าจับกุม นายธีรพงษ์ คงแก้ว ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “โค้ชเจมส์” ทันทีที่ผู้ต้องหาเดินทางกลับมาจากเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การจับกุม โค้ชเจมส์ คาสนามบินจึงไม่ใช่เหตุบังเอิญ หากแต่คือผลลัพธ์ของปฏิบัติการข่าวกรองที่วางแผนรอไว้ล่วงหน้า และเป็นการตอกย้ำว่าดีเอสไอเลือกเวลาในการลงมืออย่างเฉียบขาดบนเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ
ประเด็นหลักของคดีนี้ตั้งอยู่บนปฏิบัติการซื้อขายฟอเร็กซ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งศาลอาญาได้ออกหมายจับทั้งบุคคลและนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 30 หมาย ภายใต้ฐานความผิดในสองข้อใหญ่ ข้อแรกคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และข้อหลังคือความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 การที่เจ้าหน้าที่เดินหน้าใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับการฉ้อโกง สะท้อนให้เห็นมิติของคดีที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การชักชวนลงทุนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต แต่ยังเกี่ยวพันกับระบบอิเล็กทรอนิกส์และกลไกการสื่อสารที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือฉ้อโกง หรือหลอกลวงทรัพย์สินจากประชาชนอย่างเป็นขบวนการ
จุดยืนของโค้ชเจมส์ในเครือข่ายนี้ถูกจัดวางไว้อย่างมีนัยสำคัญ ในชั้นนี้ตัวเขาไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง หากแต่สวมบทบาทเป็น “ผู้แนะนำโบรกเกอร์” หรือที่วงการเรียกกันว่า ไอบี บทบาทหลักคือการสอนเทรด ให้คำแนะนำ และเชื่อมต่อผู้สนใจเข้ากับโบรกเกอร์ที่ตกเป็นเป้าหมายของคดี ในทางกลับกันสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือการวางจิตวิทยากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะไอบีที่มีฐานผู้ติดตามจำนวนมาก เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นนักลงทุนและนำพาเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้าสู่ระบบ เมื่อประตูบานนี้ถูกดีเอสไอปิดลงด้วยหมายจับ คำถามที่ตามมาก็คือ “ใครคือมันสมองที่อยู่เบื้องหลังโบรกเกอร์และไอบีเหล่านั้น” และนั่นคือปมที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกำลังขมวดให้แน่นขึ้นเรื่อย ๆ
ทันทีที่ควบคุมตัวได้ภายในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกจับกุมแล้วนำตัวโค้ชเจมส์ส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ อาคารซี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเริ่มกระบวนการสอบปากคำในชั้นลึก นับเป็นจังหวะที่เส้นเรื่องของสำนวนคดีกำลังหมุนเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะนี่คือหนึ่งในสองผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยังคงลอยนวลอยู่ก่อนหน้านี้ การจับกุมได้ก่อนถึงมือทนายความในชั้นซักถาม ย่อมเปิดพื้นที่ให้พนักงานสอบสวนเข้าถึงถ้อยคำและพยานหลักฐานได้อย่างมีอิสระ
ด้านการต่อสู้ทางกฎหมาย ทนายอมร กุศล ซึ่งรับมอบอำนาจให้ดูแลคดีของโค้ชเจมส์ ได้แถลงข่าวแทนลูกความ พร้อมทั้งปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหาของลูกความทั้งในส่วนของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน การปฏิเสธทั้งสองมาตราตั้งแต่ต้นทางแบบนี้คือกลยุทธ์ที่สร้างแรงเสียดทานให้กับรูปคดีทันที เพราะการจะพิสูจน์เจตนาฉ้อโกงในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ธรรมชาติของมันมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วนั้น จำเป็นต้องใช้พยานหลักฐานระดับดีเอ็นเอทางการเงินมาหักล้าง และโจทย์ใหญ่ที่คณะทำงานดีเอสไอต้องขบคิดต่อจากนี้คือการเชื่อมโยงพฤติการณ์ของไอบีเข้ากับผู้อยู่เบื้องหลังโบรกเกอร์ให้เป็นลูกโซ่เดียวกันให้ได้อย่างสนิทใจ
บทสรุปของการจับกุมกลางสนามบินวันนี้ จึงไม่ใช่เพียงการสะเด็ดน้ำที่ปลายเหตุ หากแต่เป็นสัญญาณการยกระดับการปราบปรามธุรกิจฟอเร็กซ์นอกระบบของดีเอสไออย่างถึงรากแก้ว เมื่อใดก็ตามที่ผู้แนะนำโบรกเกอร์ ซึ่งเคยเป็นฟันเฟืองสำคัญถูกดึงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ภาพของอาณาจักรลงทุนไร้ใบอนุญาตที่เคยอาศัยช่องว่างของกฎหมายก็เริ่มแตกร้าวเป็นเสี่ยง ๆ และการเดินหมากครั้งต่อไปของคณะพนักงานสอบสวน จะเป็นการสืบสาวขึ้นไปถึงระดับผู้บงการหรือไม่ นั่นคือหัวใจที่ตลาดทุนและสังคมเฝ้าจับตา