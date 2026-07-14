TECHLEAD NEXT ยกระดับ ESG สร้างรากฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (TECHLEAD NEXT) เดินหน้ายกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ผ่านการสร้างรากฐานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กรอบนโยบายด้านความยั่งยืน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัทมุ่งยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Digital Innovation Hub ที่เติบโตบนพื้นฐานของความยั่งยืน
TECHLEAD NEXT เชื่อว่าการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนต้องอาศัยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีองค์ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้หลักการด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน ผ่านหลักสูตร "การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018" เพื่อยกระดับความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Carbon Footprint for Organization (CFO) และสร้างความตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม TECHLEAD NEXT โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรณัฐ การิกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Carbon Footprint for Organization (CFO) และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ครอบคลุมหลักการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร การกำหนดขอบเขตองค์กร การจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Activity Data) รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กันนั้น บริษัทยังคงพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการประเมิน Carbon Footprint for Organization (CFO) การทวนสอบข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล
• ด้านความยั่งยืนตามแนวทางที่เกี่ยวข้องอันเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ
• ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ
แนวทางการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ของ TECHLEAD NEXT สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร กระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อวางรากฐานการดำเนินงานด้าน ESG ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล พร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว