DSI เปิดหมายล่าตัว "หวัง หยี่ เฉิง" เครือข่ายฟอกเงินบังหน้าผ่านเหมืองขุดบิทคอยน์ เงินหมุนเวียน 300 ล้านบาท

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เดินหน้าออกหมายจับ หวัง หยี่ เฉิง (Wang Yicheng) นักธุรกิจสัญชาติจีนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ หลังพบว่ากระเป๋าเงินคริปโตในชื่อของเขามีกระแสเงินหมุนเวียนกว่า 9.1 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2564 ถึง 2565 บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ยืนยันว่าแหล่งที่มาของเงินเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ ที่ผ่านกระบวนการฟอกเงินผ่านฟาร์มขุดบิทคอยน์ผิดกฎหมายในไทย ขณะนี้ผู้ต้องหาเชื่อว่าหนีออกนอกประเทศแล้ว DSI อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานนานาชาติเพื่อติดตามตัว
พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่าหน่วยงานได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อ หวัง หยี่ เฉิง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในความผิดฐานลักทรัพย์และลักลอบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อย่างไรก็ดี ทางการประเมินว่าผู้ต้องหาได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแล้วก่อนการแจ้งข้อกล่าวหา จึงต้องพึ่งพากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ชื่อของ หวัง หยี่ เฉิง ไม่ใช่ชื่อที่ปรากฏครั้งแรกในแวดวงข่าวสืบสวน สำนักข่าว Reuters เคยรายงานเจาะลึกเกี่ยวกับบุคคลนี้ในปี 2566 เปิดโปงพฤติการณ์ฟอกเงินข้ามพรมแดนที่อาศัยช่องทางของคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ต้องหารายนี้เคยดำรงตำแหน่งในสมาคมการค้าไทย-จีน ซึ่งทำให้มีสายสัมพันธ์กว้างขวางกับทั้งภาครัฐและเอกชน สายสัมพันธ์เหล่านั้นถูกระบุในรายงานการสืบสวนว่าถูกนำมาใช้เป็นเกราะป้องกันการดำเนินธุรกิจสีเทา ผ่านการมีความใกล้ชิดกับข้าราชการระดับสูงและเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายบางกลุ่มในไทย
โครงสร้างทางการเงินของเครือข่ายนี้ซับซ้อนกว่าการฉ้อโกงทั่วไปหลายขั้น เงินที่ได้จากขบวนการหลอกลวงเชือดหมูและรายได้จากการพนันออนไลน์ถูกส่งเข้าสู่เหมืองขุดบิทคอยน์ผิดกฎหมาย เพื่อแปลงสถานะให้กลายเป็นรายได้ที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย กระบวนการนี้เป็นที่รู้จักในแวดวงผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านฟอกเงินในชื่อ "การฟอกผ่านแฮช" ที่อาศัยความซับซ้อนทางเทคนิคของบล็อกเชนมาอำพรางต้นทางของเงิน TRM Labs ยืนยันความเชื่อมโยงนี้ผ่านการวิเคราะห์ graph บนบล็อกเชนที่ติดตามเส้นทางเงินย้อนกลับไปถึงกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงโดยตรง
Bitmain ผู้ผลิตอุปกรณ์ขุดบิทคอยน์รายใหญ่ที่สุดของโลก เคยออกมาชี้แจงในปี 2566 ว่า หวัง หยี่ เฉิง เป็นทั้งพันธมิตรและลูกค้าสำคัญของบริษัท โดยยืนยันว่าธุรกรรมการซื้อขายอุปกรณ์ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบัน ทั้ง Bitmain และสมาคมการค้าที่ผู้ต้องหาเคยเกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานคร ต่างสงวนท่าทีและปฏิเสธการให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าว
คดี หวัง หยี่ เฉิง ไม่ใช่แค่คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั่วไป แต่เป็นภาพสะท้อนที่ซับซ้อนของวิวัฒนาการธุรกรรมอำพรางในโลกอาชญากรรมข้ามชาติ ที่นำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินได้อย่างแนบเนียน สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้มีสองระดับพร้อมกัน ระดับแรกคือความสำเร็จของการประสานงานระหว่างประเทศในการนำตัวผู้ต้องหากลับมารับโทษ และระดับที่สองซึ่งสำคัญกว่าคือว่าการสืบสวนจะเจาะลึกไปถึงเครือข่ายผู้ให้ความคุ้มครองภายในประเทศได้มากแค่ไหน เพราะหากสายใยเหล่านั้นยังคงอยู่ ผู้ต้องหาคนถัดไปก็จะมีเส้นทางเดินในรูปแบบเดียวกัน