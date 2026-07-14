มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อเครื่องอัลตราซาวด์

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานคณะกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน 2 คัน เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรีและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่พร้อมเครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนย้ายได้ (3 หัวตรวจ) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ. ยะลา จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ และ นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2569
การส่งมอบรถพยาบาลครั้งนี้ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2565 โดยปัจจุบันได้ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินครบถ้วน 21 คัน ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ทั่วประเทศ รวมมูลค่า 48.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล สำหรับเครื่องอัลตราซาวด์ เป็นเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัยสูง ไม่มีรังสี และใช้ได้กับผู้ป่วยทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโรงพยาบาลยังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องพันธกิจด้านสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน