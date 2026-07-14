กรุงไทยเปิดตัวฝากประจำพิเศษ 14 เดือน-ดอกเบี้ยขั้นบันไดทุกเดือนสูงสุด1.25%

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 'เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน' ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริหารสภาพคล่อง ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง 'ให้เงินออมเติบโตอย่างต่อเนื่อง' รับดอกเบี้ยทุกเดือน ตั้งแต่เดือนแรก แบบขั้นบันไดตามยอดเงินฝากสูงสุด 1.25% ต่อปี โดยเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือนได้รับการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบุคคลธรรมดา และกลุ่มลูกค้า Wealth โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามระดับยอดเงินฝาก ดังนี้
ยอดเงินฝากมากกว่า 10 ล้านบาท ถึง 30 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี
ยอดเงินฝากมากกว่า 5 ล้านบาท ถึง 10 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี
ยอดเงินฝากมากกว่า 2 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี
ยอดเงินฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ เปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยกำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาทต่อรายการ รวมสูงสุดภายในบัญชีเดียวกันไม่เกิน 30 ล้านบาท ธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของลูกค้าทุกเดือน
นอกจากนี้ ลูกค้าที่มีสินทรัพย์รวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับสถานะ Krungthai WEALTH เพื่อยกระดับเอกสิทธิ์ด้านการเงิน การลงทุน และไลฟ์สไตล์ระดับโลก ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลความมั่งคั่งอย่างครบวงจร อาทิ Airport Lounge, Airport Limousine, ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน, บริการ SPA Let’s Relax, แพ็กเกจตรวจสุขภาพ รวมถึงคูปองส่วนลดจากร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำตลอดปี