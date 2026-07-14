SAWAD เปิดจองหุ้นกู้ 4 รุ่น ให้ดอกเบี้ย ดอกเบี้ย 2.75–4.10% ต่อปี

“ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ”เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569 จำนวน 4 รุ่น แก่ผู้ลงทุนทั่วไป อายุหุ้นกู้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2.75–4.10% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-(tha)” แนวโน้ม “Stable” จาก“ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ภายใต้การบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
การได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “A-(tha)” แนวโน้ม “Stable” อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึง ความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และศักยภาพในการบริหารจัดการของบริษัทอย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสม
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่
· หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.75–2.95% ต่อปี
· หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10–3.25% ต่อปี
· หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.55–3.75% ต่อปี
· หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00–4.10% ต่อปี
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อระหว่างวันที่25–27 สิงหาคม 2569
ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงและวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น และเป็นทางเลือกการลงทุนที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนในระยะยาว” นางสาวธิดากล่าว