หุ้นปิดเช้าลบ 6.79 จุด พักฐานรับแรงขายบิ๊กแคป DELTA-AOT นำ ผวาไฟสงคราม ตอ.กลาง-Fund Flow ชะลอ

SET ปิดเช้าที่ 1,621.11 จุด ลดลง 6.79 จุด (-0.42%) มูลค่าซื้อขายราว 43,535 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยเช้านี้พักฐานรับแรงขายทำกำไรบิ๊กแคป นำโดย DELTA-AOT และกลุ่มแบงก์ Flow ต่างชาติเริ่มชะลอหลังสงครามตะวันออกกลางกลับมารุนแรง อย่างไรก็ตาม มีแรงซื้อเข้ามากลุ่มพลังงานเข้ามาช่วยประคองดัชนี แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งแดนลบ จับตาชนวนสงคราม ให้แนวรับ 1,610 1,612 จุด และแนวต้าน 1,622 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีร่วงแรงก่อนฟื้นขึ้นมา โดยทำจุดสูงสุด 1,623.10 จุด และจุดต่ำสุด 1,606.27 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้รับแรงขายหุ้นใหญ่ โดยเฉพาะ DELTA AOT และกลุ่มแบงก์ ตลาดปรับฐานจาก Flow พลิกกลับมาไหลออกบ้าง หลังเข้ามาลงทุนหุ้นไทยต่อเนื่อง โดยวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิน้อยที่สุดในรอบ 8 วัน ด้าน TISCO เปิดเผยผลประกอบการออกมาสอดคล้องตามที่ตลาดคาด ทำให้เกิด Sell on fact ออกมาบ้าง
บรรยากาศการลงทุนถูกดดันจากสงครามในตะวันออกกลางกลับมารุนแรง ขณะเดียวกัน หุ้นเทคโนโลยีโลกพักฐาน กดดัน DELTA อย่างไรก็ตาม HANA และ KCE ลงมาไม่มากจาก Sentiment บวกจีนรายงานยอดส่งออกเดือน มิ.ย. โต YoY ดีกว่าที่ตลาดคาด ประกอบกับ ระหว่างการซื้อขายช่วงเช้ามีแรงซื้อสลับเข้ามาในกลุ่มพลังงานต้นน้ำช่วยประคองดัชนีตอบรับราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแรง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งแดนลบต่อเนื่อง ขึ้นกับพัฒนาการสถานการณ์ตะวันออกกลาง และราคาน้ำมันดิบ โดยประเมินกรอบแนวรับ 1,610 1,612 จุด และแนวต้าน 1,622 จุด